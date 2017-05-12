〈南部〉188公斤超級胖媽 手術甩肉30公斤

2017-05-12

〔記者方志賢／高雄報導〕三十五歲陳小姐從小就是胖妹，婚後生了三個小孩，體重增加到一三○公斤，由於不挑食且熱愛油炸、零食，整天吃個不停，又不運動，體重飆到一八八公斤，因膝關節退化、痛風發作就醫，接受胃繞道手術，三個月減重三十公斤，如今透過飲食、運動，希望減重到一百公斤以下。

雙膝疼痛及痛風緩解

高醫體重管理中心主治醫師張博智表示，陳小姐生了三個小孩後，體重從一三○公斤飆到一八八公斤，身體質量指數（BMI）達到六十三，是「超級肥胖」，今年二月中旬就醫時，膝關節重度退化，且血壓、血糖也都超標，接受腹腔鏡微創胃繞道手術後，迄今近三個月，體重已減少三十公斤，雙膝疼痛及痛風都緩解。

調整進食 目標百公斤以下

陳小姐目前在營養師的指導下，採取高蛋白均衡飲食，且調整進食方式，以細嚼慢嚥、少量多餐，並按時補充綜合維生素和鐵劑，來協助達成體重管理。陳小姐表示，她有家族肥胖史，成員多是胖哥、胖妹，也有人和她一樣體重超過一百公斤。

張博智指出，BMI超過三十七或超過三十二且合併二型糖尿病或兩個以上肥胖產生的合併症，就是「病態性肥胖」，也是接受減重手術的適應症。透過減重手術，能有效改善二型糖尿病等代謝疾病外，更可以減少長期與肥胖相關疾病的死亡率。