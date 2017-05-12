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〈南部〉慢飛天使說「我愛您」 媽媽融化了

2017-05-12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「沒有做不到的事」，高市鳳山早療中心五十名慢飛天使昨與媽媽親子走秀，「晨晨」極重度身障又發展遲緩，獻花感謝媽媽說「我愛您」，融化媽媽的心；「廷廷」畢業後返校表演爵士鼓，激勵學弟妹加油，證明只要願意做，沒有不可能的事，溫暖人心。

4歲兒罹極重度身障 媽媽轉念

四歲多「晨晨」罹患極重度身障，出生八個月癲癇發作，就醫發現腦部發育不全，神經傳導也比一般幼童慢，迄今找不出病因，張媽媽一度難以接受，她透過上課改變心態，自我安慰是上天挑選肩負重任，要照顧慢飛天使的偉大媽媽。

張媽媽說，「每天與孩子好好生活」，光走路等動作做一千遍，她會痛、不舒服，也是勇敢撐下去，感受她想學習的衝動，光洗澡就花一個小時，連叫媽媽也是練習幾千遍，當她喊「媽媽」時又驚又喜，是最棒的母親節禮物。

自閉症邊緣 媽媽用耐心訓練

國二「廷廷」是鳳山早療中心畢業生，症狀是自閉症邊緣，五歲還不會喊爸媽，在中心協助下學習說話，王媽媽堅持在家比照學校教育，光訓練他放鞋子就花了四十分鐘，用耐心磨練孩子，如今就讀一般國中，沒拿身心障礙證明，學業也跟上腳步，讓她很欣慰。

王媽媽發現「廷廷」有節奏感，鼓勵他學習爵士鼓，果然建立自信心，昨是八年後首度返校，上台表演爵士鼓，為學弟、妹加油，證明只要肯做、堅持到底，沒有不可能的事，成功鼓舞人心，博得滿堂采。

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  • 慢飛天使跟媽媽撒嬌說「我愛您」，讓媽媽很感動。（記者陳文嬋攝）

    慢飛天使跟媽媽撒嬌說「我愛您」，讓媽媽很感動。（記者陳文嬋攝）

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