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〈南部〉地方事
2017-05-12
墾丁知名包子店 雇違法外勞
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東的恆春半島區餐飲服務業興盛，店家常面臨服務人員雇不到問題，墾丁某知名包子店日前遭檢舉雇用違法外勞，經屏縣府勞工處突襲檢查，共查獲三男一女共四名違法外勞，依《就業服務法》移送移民署，恐將面臨十五萬至七十五萬罰款。
屏縣府勞工處指出，四名外勞月薪加上加班費約三萬多元，包子店違反《就業服務法》第五十七條規定，該包子店也曾因員工連續工作七天未休假，今年一月遭勞工處開罰。
仍正常營業的這家包子店，近半年新聞不少，先前傳出副手捲款走人，致積欠上億債務，引發當地居民議論。
萬安演習 墾丁大街難得淨空
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）昨舉行萬安四十號演習，平常人潮滿滿的墾丁大街，難得出現無人走動的景象；當一時卅分警報響起後，大街上的台灣民眾大都配合警方引導進入室內，車輛則就地停放，不過部分中港澳遊客則一頭霧水，仍試圖騎著電動車或繼續逛街，經警方強調罰則後才配合。
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