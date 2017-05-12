| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉地方事

2017-05-12

墾丁知名包子店 雇違法外勞

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東的恆春半島區餐飲服務業興盛，店家常面臨服務人員雇不到問題，墾丁某知名包子店日前遭檢舉雇用違法外勞，經屏縣府勞工處突襲檢查，共查獲三男一女共四名違法外勞，依《就業服務法》移送移民署，恐將面臨十五萬至七十五萬罰款。

屏縣府勞工處指出，四名外勞月薪加上加班費約三萬多元，包子店違反《就業服務法》第五十七條規定，該包子店也曾因員工連續工作七天未休假，今年一月遭勞工處開罰。

仍正常營業的這家包子店，近半年新聞不少，先前傳出副手捲款走人，致積欠上億債務，引發當地居民議論。

萬安演習 墾丁大街難得淨空

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）昨舉行萬安四十號演習，平常人潮滿滿的墾丁大街，難得出現無人走動的景象；當一時卅分警報響起後，大街上的台灣民眾大都配合警方引導進入室內，車輛則就地停放，不過部分中港澳遊客則一頭霧水，仍試圖騎著電動車或繼續逛街，經警方強調罰則後才配合。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
腰痛檢出肝癌 台東馬偕就近治療

台東市六十歲潘清祥農曆年前因腰痛就醫，門診醫師眼尖發現其膚色、眼白有異，詢問病史及生活習慣，意外篩檢出罹患肝癌，經台東馬偕醫院肝癌治療團隊手術切除，術後復原良好，東馬表示，從去年起，病患不必轉往外縣市…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：〈南部〉地方事


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.