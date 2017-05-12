〈南部〉腰痛檢出肝癌 台東馬偕就近治療

2017-05-12

〔記者王秀亭／台東報導〕台東市六十歲潘清祥農曆年前因腰痛就醫，門診醫師眼尖發現其膚色、眼白有異，詢問病史及生活習慣，意外篩檢出罹患肝癌，經台東馬偕醫院肝癌治療團隊手術切除，術後復原良好，東馬表示，從去年起，病患不必轉往外縣市醫學中心，至今已完成六例肝臟切除手術。

東馬肝癌治療團隊統計，去年有近一百例新診斷出肝癌病例，評估適合手術的有廿至卅例，由於肝癌手術治療團隊成員難覓，往年皆須轉診到外縣市醫學中心手術，或請外縣市一般外科團隊到台東支援手術，路途奔波成為醫師及病患的負擔，去年前中榮一般外科醫師黃壽森加入，組成肝癌手術團隊。

潘清祥說，術後兩周出院，一個多月就恢復活力，與親友閒聊間，得知表姊十多年前也因肝癌赴花蓮開刀，治療時的勞途奔波苦不堪言，自己可以在台東就地治療，在交通及經濟負擔減輕許多。

東馬副院長白明忠指出，每三到六個月做一次檢查，才能早期治療。