〈南部〉洗腳謝恩 愛媽媽大聲讀

2017-05-12

〔記者王秀亭／台東報導〕萬安國小推動「為愛朗讀」，由家長每天為小孩念十分鐘的課外讀物；母親節前夕，校方邀請家長們到學校，孩子們以短劇扮演書角色，讓爸媽看得好開心，還安排為長輩洗腳謝母恩。

萬安國小校長鍾明宏表示，推動過程發現朗讀十分鐘時，學生不再調皮搗蛋，且乖乖聽講，其中一個新移民家庭，由小孩逐字逐行朗讀給不識中文的媽媽聽，結果媽媽也認識了不少中文字。