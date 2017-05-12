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〈南部〉伯大尼喜憨兒 想媽媽畫出來

2017-05-12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東伯大尼之家有八十多位失去母親的憨兒與身障院生，在母親節前夕，他們畫出對媽媽的思念，昨天起舉辦獻愛畫展，四十五歲的阿堯畫一朵康乃馨，說「相信媽媽當年失聯是有苦衷的，只要媽媽現在過得好就好」。

伯大尼之家約有一百五十位院生，多為身心障礙者，半數以上母親過世或失聯，每逢母親節，就是多數院生思念的季節。

執行祕書李韻珊表示，在手繪創作過程中，孩子們能透過揮灑畫筆，由手部釋放出內在累積的情緒，透露出平時口語難以表達的想法，希望藉著畫展讓失聯媽媽們感受到孩子的呼喚，願意來看看孩子。

腦性麻痺的阿堯今年四十五歲，他在五歲時被送到教養機構，剛開始母親還會來探望他，後來就失聯了。

他說，已經卅多年沒有見過母親，記得她有長頭髮，個子高高的，以前會很在意母親為何不來看他，「但現在不會了，只要媽媽現在過得好就好，我都沒有關係了！」

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  • 屏東伯大尼之家院生克服不便，畫出內心的花朵，表達對媽媽的思念。（記者羅欣貞攝）

    屏東伯大尼之家院生克服不便，畫出內心的花朵，表達對媽媽的思念。（記者羅欣貞攝）

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