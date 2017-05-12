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〈南部〉到底幾歲能用？ 兒童遊樂場霧煞煞

2017-05-12

台東體育場 警語、廣播不同調

〔記者黃明堂／台東報導〕台東體育場前的戶外兒童遊戲場是熱門的親子活動場所，給兒童玩的器材上噴警語「限八歲以上使用」，卻又廣播提醒「限八歲以下使用」，令民眾一頭霧水。

兒童遊戲場經重建，去年才重新啟用，設施開放一年多來，多數民眾沒特別注意到部分遊樂器材噴有「限八歲以上使用」的警語，直到最近增加廣播系統，提醒「限八歲以下使用」，民眾才發現警語與廣播相互矛盾，「到底幾歲才能用？」

警語落了後半部字 造成誤解

縣立體育場這才發現疏漏，場長鍾明智說，警語是在他上任之前就已噴印，經查是漏字，原意應是「限八歲以下至十二歲使用」，落了後半部字。

鍾明智說明，兒童遊樂場是提供二到十二歲使用，部分稍有危險性的，會限八歲以上才能使用，部分器材則因限重等因素，限八歲以下。目前已著手對警語及廣播改善，達到完備提示功能。

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  • 台東體育場兒童遊樂場標示「限8歲以上使用」。（記者黃明堂攝）

    台東體育場兒童遊樂場標示「限8歲以上使用」。（記者黃明堂攝）

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