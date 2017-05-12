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〈南部〉《藝術也翻轉》電影海報手繪師 校園重啟第二春

2017-05-12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕曾是屏東光華戲院海報手繪師的蔣健家，為自己找到另一個創作天地，他頂著艷陽在校園內忙進忙出，無論是教室牆面、校園圍牆都是他的畫布，連最夯的3D圖也難不倒他。

年過半百的蔣健家說，小時候很喜歡畫畫，但不愛唸書，怎麼也考不上藝術相關科系，因此就到戲院學畫海報，當學徒學了三年多才出師。

蔣健家表示，早年畫最多的就是成龍、洪金寶等武打明星，電腦繪畫取代手繪看板後，對傳統畫師造成非常大的衝擊，他只好承接招牌製作，從頭開始學壓克力刻字等技術，因為有繪畫底子，也能接需要手寫的招牌、浪板。

近年台灣街頭再度吹起彩繪風潮，蔣健家又有了一展身手的機會，他指出，近年開始有人找他畫畫，「手繪的溫度是電腦做不出來的」，他也順應潮流，研究最夯的3D彩繪。

除了高雄茂林風景區休息站的彩蝶圖，里港玉田國小、竹田大明國小等地也有他精彩的畫作，蔣健家說，看到有人在畫作前拍照打卡就是他最大的成就感。

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  • 近年台灣再度吹起彩繪風潮，蔣健家又有了一展身手的機會，最夯的3D圖也難不倒他。（蔣健家提供）

    近年台灣再度吹起彩繪風潮，蔣健家又有了一展身手的機會，最夯的3D圖也難不倒他。（蔣健家提供）

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