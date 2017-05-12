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〈南部〉貨櫃打造美術館 藝術家莊明旗潮州圓夢

2017-05-12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕藝術家莊明旗求學階段在屏東潮州遇到啟蒙老師張文卿，旅居國外的他回到潮州，以十六只貨櫃打造私人美術館，近期將完工開放，空間內典藏逾萬件創作，莊明旗希望美術館帶動更多新興藝術家。

高雄仁武出生的莊明旗，在藝術創作路上和潮州有著很深的淵源，莊明旗在中學就展露藝術天份，縱橫校內外繪畫競賽，中學畢業後到潮州志成商工拜張文卿為師，比賽屢獲獎。

莊明旗說，他沈迷創作幾乎荒廢學業，為了娶回當時就讀高雄醫學院護理系的太太侯寶華，他硬著頭皮唸書，希望自己有能夠匹配的學歷，苦讀八年終於考上台師大美術系，畢業後回到母校潮州志成商工任教。

原本以為事業、愛情雙收，從此只要專心創作、傳授自己的美學經驗，沒想到學校卻將沈重的招生壓力加諸莊明旗身上，他教了一年就辭職，並下定決心「再也不要回到這個地方！」

離開教職後，莊明旗前往西班牙留學，並到法國巴黎開展，返台後擔任朱銘美術館駐館藝術家，他喜歡利用回收寶特瓶、舊衣、廢鐵當作創作媒材，以樹脂塑形，強烈色彩與用繁體字填滿作品的風格，讓人印象深刻。

莊明旗說，他的作品曾多次因天災受損，因此有了打造私人美術館的想法，在尋找地點時，發現自己牽掛著當初培育他、又讓他斷然出走的地方，所以世界繞了一圈，還是決定回到潮州，並在早年志成商工旁的空地打造美術館。

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  • 莊明旗喜歡以回收紙盒、寶特瓶當創作媒材。（記者邱芷柔攝）

    莊明旗喜歡以回收紙盒、寶特瓶當創作媒材。（記者邱芷柔攝）

  • 莊明旗以十六座貨櫃打造私人美術館，典藏逾萬件創作，同時希望帶動更多新興藝術家。 （記者邱芷柔攝）

    莊明旗以十六座貨櫃打造私人美術館，典藏逾萬件創作，同時希望帶動更多新興藝術家。 （記者邱芷柔攝）

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