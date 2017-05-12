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〈南部〉電鍍廠暗夜偷排 當場被逮

2017-05-12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市永康區一家電鍍廠埋設暗管偷排廢水，環保局全面檢測每條側溝水質，歷經一個月清查永康區近四十家列管工廠，追查污水來源，昨天鎖定一家電鍍工廠所排放廢水水質特性與偷排的廢水相似，研判應為污染源，昨清晨展開突擊查緝，當場查個正著。

稽查人員在電鍍廠廢水排放點下游監控一週，掌握偷排頻率及方式，查出工廠負責人每日清晨四點半上班，五點開始將前一天儲存在地下貯槽廢水從暗管排入廠外側溝。

環保局昨天清晨會同環保署督察總隊南區督察大隊、警政署保安警察第七總隊第三大隊第三中隊前往永康區稽查，當場查獲該電鍍廠涉及偷排，經重金屬快篩檢測確認重金屬鎳及六價鉻超標，立即制止偷排行為，並依違反水污染防治法開單告發，最高可處二千萬元罰款並勒令停工。

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