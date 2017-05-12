〈南部〉議員扯林全是狼師 賴清德怒嗆：可恥

2017-05-12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員王家貞昨天在議會針對林奕含案提出總質詢，她播放一段錄音檔描述社會獵巫的氛圍，並拿出行政院長林全及政務委員林萬億的人頭看板，質疑他們算不算狼師？引起市長賴清德不滿，當場動怒高聲痛批王家貞「可恥！」「為加害者開脫！」

王家貞質詢 引爆兩人口角

兩人為此在場爆發口角，王家貞回批「你才可恥！什麼叫為受害者開脫！」兩人在議場一來一往，互罵可恥。王家貞一再要求賴清德「請坐！請坐！」但賴清德不予理會，批王家貞「惡霸」、「對不起台南市民」，王則反批賴「你一路藍綠，不分青紅皂白」。

王家貞昨天質詢時，先播放了一段錄音檔，該錄音以一位母親的口吻說明對林奕含案的感受，指感受這社會獵巫的氛圍，「大家卻只做一件事表現自己的正義參天，大家都當了終審法官，判這位補教名師萬惡不赦的死刑。」「只有狼師有罪嗎？請問誰有真相，還是以後類似案件，都要驚動全國，分他字案偵辦…。政府也理盲濫情…。」

王家貞隨後質詢時拿出有林全及林萬億兩人照片，上面寫有「我是狼師嗎？」的看板，請社會局長及教育局長說明「什麼是狼師」，並以兩人婚姻質疑「這個社會有真相是非嗎？」

賴高分貝指為加害者開脫

賴清德答詢時一開時和緩地說，「在議會，過去你怎麼隨意攻擊我或市府，坦白講，我們都不以為意」，隨後賴提高音調說，「但你今天應該感到羞恥！不管是你的錄音帶還是質詢，都是在為加害者開脫，你所謂對房思琪討公道，這只是表面，背地裡面則是為加害者找理由。」

賴清德高聲說，「你把錄影帶調出來聽聽看」、「你的用意是什麼大家都聽得出來，可恥！」「你用林全和林萬億來替加害者開脫」、「我跟你講，你還敢自稱俠女！」賴說到末了語氣激動大聲說，「今天想不到，我竟然在這邊批判台南市議員為加害者開脫，可恥！」

王反批賴不要惱羞成怒

王家貞也高聲回批，「你才可恥！」她要求賴，「閉嘴！」她說，今天台灣是沒有法律的地方嗎？她只是提醒「，你們上樑不正下樑歪，多少男性朋友以為自己可以三妻四妾」，賴清德立即出言，「你不要再轉彎了！」王則說，「你們才是最擅長轉彎的政府！」「你不要惱羞成怒！」

雙方口角衝突前後達二分多鐘，事後王家貞繼續質詢社會局，才平息紛爭。