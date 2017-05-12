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〈南部〉《觀察筆記》向前行

2017-05-12

面對那樣的對立勢力，高雄很辛苦。

被一堆短視的眼睛從門縫裡看，被黨同的伐異著，這樣看不到和解。

很悲哀的政治，很志短的政客，只求內鬥舞場就滿足！

中國步步進逼，世衛組織被攔阻，外貿被中國掐住咽喉，這當兒，應該大魄力大建設，活絡國內消費，改善投資環境留住大小企業與就業市場，全國一致對外，卻是，杯葛。

好像看到台灣這列車正高速衝向斷崖，從集權到開放提高經濟速度，民主卻燒掉煞車皮。這般的鬥爭，怎跟中國的經濟、軍武一較長短？

更嚴重的是挫傷國民自信心，孰令致之？從政者。

不能拉近南北和城鄉差距已經足夠令新世紀以來的執政黨汗顏，歷任閣揆都該跳海，居然，還有面不改色、振振有辭的反對大新政，太厚臉皮了。

高雄承載過台灣經濟起飛的重任，於今仍肩負重工與石化的大任，竟屢屢被有顏色政治人譏笑草莽，無人情也該有見識吧。

「莫聽穿林打葉聲」，高雄向前行！（資深記者黃明裕）

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