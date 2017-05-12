〈南部〉藍委杯葛 黃昭順、陳宜民遭點名

2017-05-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨立委在立院阻擋前瞻基礎建設計畫預算審查，高雄市議員昨早在議會市政總質詢時，點名黃昭順、陳宜民等兩位高雄不分區立委也在杯葛預算；市長陳菊強調建設不分藍綠，呼籲民眾打電話給這兩位立委，表達支持預算。

花媽籲打電話 促兩人支持預算

民進黨議員李柏毅昨天在議會市政總質詢時，指高雄市的區域立委在立法院捍衛高雄民眾的權益，但國民黨不分區立委黃昭順、陳宜民卻在立院杯葛前瞻預算，盼他們不要阻礙高雄的進步。

陳菊強調，建設不分藍綠，民眾應打電話給黃昭順、陳宜民這兩位高雄立委，請他們支持前瞻基礎建設計畫預算。

立委劉世芳也透過臉書指出，兩位高雄出身的國民黨不分區立委，「高雄不能沒有建設，但是可以沒有你們！」為了高雄，她與所有高雄的立委會繼續努力、堅持到底！

對此，陳宜民強調，看待政策必須從國家整體利益的高度，前瞻高雄預算十分之九在軌道建設，尤其捷運黃線，有近四百億元的自籌款要自己舉債，將來恐怕又需面對乘載量不足虧損的狀況，反倒變成市政上的負擔。

黃昭順重申，絕對支持高雄發展，反的是「舉債綁樁，債留子孫」，堅持退回前瞻法案，要求各項建設經費得經過充分監督與討論才能成行。

昨另傳出國民黨立委王育敏在立院表示不需要高雄捷運黃線。對此，高雄市議員邱俊憲批評這是以台北觀點來看其他縣市軌道建設，捷運黃線並非是因前瞻基礎建設計畫而存在，早在十年前規劃大高雄路網時就已提出，只是這些年一直等不到中央支持。

夢裡里長陳萬丁、鳥松里長陳清茂都支持興建捷運黃線，強調黃線經過人口密度高的地區，希望早日動工啟用。