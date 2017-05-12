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〈南部〉爭取前瞻預算 陳菊︰支持高雄公平發展

2017-05-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊昨在議會市政總質詢時強調，過去軌道建設多集中在北部，而高雄拚了二十年，才以ＢＯＴ案合作開發橘、紅兩線，中南部基礎建設鋪設是基於國家整體建設的考量，也是高雄公平發展的第一步，她籲請各界重視支持，給高雄更多機會。

議員促捷運延伸到林園

國民黨議員王耀裕昨在議會市政總質詢時，要求市府爭取捷運延伸到林園，陳菊回答說，不放棄捷運紅線延伸到林園，會盡力爭取，但也希望王耀裕影響所屬政黨，支持前瞻基礎建設計畫預算。

正在立法院審議的前瞻基礎建設計畫預算，引起藍綠互槓。陳菊昨天在議會針對此侃侃而談，強調高雄此次爭取前瞻基礎建設計畫預算一千八百億餘元，包括軌道建設在內，還有綠色能源、數位內容、防洪治水等計畫，這些都是轉型翻轉的重要一步。

陳菊並再批國民黨主席候選人郝龍斌，指他日前說在中南部做軌道建設沒有意義，郝龍斌是「飽漢不知餓漢飢」，這是種歧視，高雄人聽不下去，也吞不下去。

市長︰拚20年 才開發橘紅兩線

陳菊說，建設不分黨派色彩，為國家公平均衡發展，城市建設應具備遠見，任何對高雄不公平的聲音，她都不能接受。

陳菊強調，過去軌道建設多集中在北部，總計投入了一．二兆元、闢建十四條路網，而高雄拚了二十年才開發橘、紅兩線，她認為不甚公平，重視南北平衡是公平正義的第一步。

她說，中南部基礎建設鋪設是國家領導者基於整體建設的考量，過去高雄已經為國家經濟付出太多，人民要求更好的生活，高雄不能繼續沉默。

陳菊說，如今高雄好不容易有機會爭取前瞻基礎建設計畫預算，這是過去八年全力向中央爭取未果的，更是高雄公平發展的第一步。

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  • 立法院昨審查前瞻基礎建設計畫預算，場面混亂。 （取自立委劉世芳臉書）

    立法院昨審查前瞻基礎建設計畫預算，場面混亂。 （取自立委劉世芳臉書）

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