〈南部〉知本設光電廠 地方憂破壞生態

2017-05-12

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府擬在知本海邊設太陽能光電廠，初步評估可行，議員林琮翰要求尊重在地卑南族人傳統領域，議員洪宗楷則說，當地生態資源豐富，應設為濕地公園，財政及經濟發展處長盧協昌表示，會與在地部落族人溝通後才招商，集水區則確定不會開發。

知本海邊兩百六十六公頃土地長期未開發，縣議會臨時會已通過縣府提案土地租賃期廿年、做為太陽能光電設施的提案，不過議員林琮翰昨表示，這塊土地是卑南族卡大地布傳統領域，之前才因縣府要設慢壘球場未溝通，遭居民抗議，希望縣府不要決策粗糙，一定要獲族人認同才規劃開發。

洪宗楷認為，太陽能光電設備點子好、但「地點不好」，區域內濕地吸引國際賞鳥客，還有豐富生態，建議成立濕地公園。

盧協昌說，光電廠投資數十億甚至上百億元，縣府會與地方溝通，部落要求的內容會放入合約，保障部落，至於集水區則不會開發，也會請規劃廠商評估對生態衝擊。