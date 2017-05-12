| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉屏縣議員建議補助款 法院：違權力分立

2017-05-12

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東市長林亞莼於縣議員任內，藉建議補助款之機會詐取財物，日前一審被判有罪，屏東地院判決書指出，屏縣議員每人每年六百萬元的建議補助款，與法令不合、有違權力分立制度。

林的律師於審理時辯稱，遍查所有法規均無明文規定「議員建議權」，議員僅具建議性質，預算執行仍屬縣府職責，不應認定議員對縣府有實質影響力。

判決書指縣府自我退縮

判決書指出，屏縣府每年均編列每位議員六百萬元建議補助款，行政院規定縣市政府對於議員所提的建議事項，不得以定額分配方式處理，然縣府仍於每年編列定額之預算送請議會議決，對於該預算之決策自我退縮，交由各議員以建議箋建議補助，與法令不合、有違權力分立制度，卻是長久以來慣例且繼續運行。

判決書還說，議員每年六百萬元分為活動、設備、建設經費各兩百萬元。以屏東縣議會五十五席計算，每年的議員建議補助款達三．三億元。

去年議員共提出近六千件建議事項，須公開招標或廠商議價僅百餘件，其餘都低於十萬元無須招標。內容除路燈、道路溝渠外，多數都是補助機關或社團購買設備以及辦晚會、考察、慶生等。

學界與社團曾疾呼應取消民代建議配合款，質疑易造成綁樁、分贓等弊端；有議員認為，官員都坐辦公室決策，民代來自民間深知民瘼，建議補助款有助改善偏鄉。

根據媒體報導，目前六都中新北市、桃園市與台中市仍有一千萬至一千五百萬元不等議員建議補助款，台北市在陳水扁任內取消，合併後的台南市長賴清德也不再編列，高雄市原本編列每位議員一千兩百萬元額度，去年也取消；其他各縣市大部分都有編列。

縣府：建議項目上網公告

對此，屏縣府發言人黃建嘉表示，有關建議補助款運用，議員有建議權，縣府仍會依權責審核，凡適用政府採購法的項目也會公開招標，所有建議項目並定期上網公告。

廣告
  • 屏東縣議會每位議員每年有六百萬元的建議補助款額度。（記者侯承旭攝）

    屏東縣議會每位議員每年有六百萬元的建議補助款額度。（記者侯承旭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
腰痛檢出肝癌 台東馬偕就近治療

台東市六十歲潘清祥農曆年前因腰痛就醫，門診醫師眼尖發現其膚色、眼白有異，詢問病史及生活習慣，意外篩檢出罹患肝癌，經台東馬偕醫院肝癌治療團隊手術切除，術後復原良好，東馬表示，從去年起，病患不必轉往外縣市…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：〈南部〉屏縣議員建議補助款 法院：違權力分立


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.