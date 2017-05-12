〈南部〉屏縣議員建議補助款 法院：違權力分立
〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東市長林亞莼於縣議員任內，藉建議補助款之機會詐取財物，日前一審被判有罪，屏東地院判決書指出，屏縣議員每人每年六百萬元的建議補助款，與法令不合、有違權力分立制度。
林的律師於審理時辯稱，遍查所有法規均無明文規定「議員建議權」，議員僅具建議性質，預算執行仍屬縣府職責，不應認定議員對縣府有實質影響力。
判決書指縣府自我退縮
判決書指出，屏縣府每年均編列每位議員六百萬元建議補助款，行政院規定縣市政府對於議員所提的建議事項，不得以定額分配方式處理，然縣府仍於每年編列定額之預算送請議會議決，對於該預算之決策自我退縮，交由各議員以建議箋建議補助，與法令不合、有違權力分立制度，卻是長久以來慣例且繼續運行。
判決書還說，議員每年六百萬元分為活動、設備、建設經費各兩百萬元。以屏東縣議會五十五席計算，每年的議員建議補助款達三．三億元。
去年議員共提出近六千件建議事項，須公開招標或廠商議價僅百餘件，其餘都低於十萬元無須招標。內容除路燈、道路溝渠外，多數都是補助機關或社團購買設備以及辦晚會、考察、慶生等。
學界與社團曾疾呼應取消民代建議配合款，質疑易造成綁樁、分贓等弊端；有議員認為，官員都坐辦公室決策，民代來自民間深知民瘼，建議補助款有助改善偏鄉。
根據媒體報導，目前六都中新北市、桃園市與台中市仍有一千萬至一千五百萬元不等議員建議補助款，台北市在陳水扁任內取消，合併後的台南市長賴清德也不再編列，高雄市原本編列每位議員一千兩百萬元額度，去年也取消；其他各縣市大部分都有編列。
縣府：建議項目上網公告
對此，屏縣府發言人黃建嘉表示，有關建議補助款運用，議員有建議權，縣府仍會依權責審核，凡適用政府採購法的項目也會公開招標，所有建議項目並定期上網公告。
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標題：〈南部〉屏縣議員建議補助款 法院：違權力分立
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