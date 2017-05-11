〈南部〉賞蓮文創ＤＩＹ 快來預約南夏農村趣

2017-05-11

〔記者王涵平／新營報導〕南市農村自然生態、人文歷史豐富，農業局五月起結合多個社區推出賞蓮等體驗遊程，「南夏農村趣」引領民眾深度感受農村采風。

南市農業局表示，五月中旬起推出二○一七蓮花季農村體驗行、橄欖花開．礁遊趣、農禪體驗露營活動、金獅文創ＤＩＹ．田園鮮蔬pizza體驗營等遊程，採預約、限額、付費方式，提升農遊品質，帶動農村發展。

蓮花季農村體驗行梯次包括五月十三、十四日兩日遊、五月廿八日與六月四、十一、十八日的一日遊，包括導覽、農事體驗及ＤＩＹ活動，走訪白河北五里賞蓮等地，以及稻草文創、紅土鹹蛋體驗、烘烤比薩體驗、蓮花手工皂等。

橄欖花開．礁遊趣則是六至八月每週六、日，新化區礁坑社區三寶麻竹筍、橄欖、破布子（樹子），錫蘭橄欖開花期六至八月，是夏季小旅行的主要賣點。農禪體驗露營活動為五月廿八、廿九日，位於虎山社區的善知院，為台南唯一入選內政部Temple Stay in Taiwan的宗教禪院。

金獅文創ＤＩＹ．田園鮮蔬pizza體驗營在西港區港東社區，深入了解「台灣第一香」、「西港金獅陣—獅母」宗教文化與傳統藝術，安排金獅頭鑰匙圈彩繪行程。親採社區種植無農藥、無添加的田園鮮蔬製作手工pizza等。