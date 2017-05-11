〈南部〉《戀戀三寮灣—大王爺的子孫》三慈國小師生 創作家鄉繪本
2017-05-11
〔記者楊金城／北門報導〕北門三慈國小師生創作的第一本家鄉繪本「戀戀三寮灣—大王爺的子孫」，昨天特地選在農曆四月十五日三寮灣東隆宮主神李府千歲（大王爺）的神誕日發表，不只向神明祝壽，透過繪本也保存在地文史和在地人的共同記憶。
此外，奉祀神農大帝（五穀王、開天炎帝）的官田慈聖宮，是由明鄭陳永華諮議參軍創建，至今三百五十三年廟史，主委陳俊銘說，為祝賀農曆四月廿六日五穀王神誕日，特地選在五月十四日母親節當天舉辦老歌晚會，邀請名歌手陳雷、方駿、張文琦、吳美琳、杜忻恬等人演唱，帶媽媽來聽老歌最對味，現場還有豆菜麵、棉花糖免費供應。
三慈國小校長黃三和說，「戀戀三寮灣—大王爺的子孫」繪本，希望讓在這塊土地成長的人，都能在家鄉繪本的引導下，認識養我、育我的土地，了解並認同在地文化，從知鄉進而培養愛鄉護鄉的情懷。
三慈國小十位五、六年級學生，在老師蔡幸娟指導下，花了整整一學期踏查社區、蒐集文史資料後，將在地故事透過插畫和文字共同創作「戀戀三寮灣—大王爺的子孫」繪本，描述一位出外打拚的三寮灣囝仔「阿慈伯」，帶著孫子回到家鄉認識三寮灣東隆宮宗廟文化、北門潟湖的豐富生態、漁產，圖文並茂，十分精彩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
長照徵才 衛福部：平均月薪32K
醫護人員過勞、醫療暴力事件及薪資問題讓台灣傳出護理人才荒。昨日衛福部南下舉辦長照徵才博覽會，現場喊出平均月薪三萬二，希望吸引年輕人力投入長照…
網友回應
熱門新聞
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- 當街暴打阿伯遭肉搜 情侶的車變這樣...
- 桃產總爆第二加害人 強迫摸鳥還罵性冷感
- 洗腎多年血管硬化 冠狀動脈繞道手術救命
- 郭泰源傳罹癌 好友也嚇到
- 下馬威? 中國射彈祝「嚇」文在寅
- 力旺Q1EPS2元 下半年營收動能強
- 澳砸560億美元 打造10年基建計畫
- ＷＨＡ》場外爭取發聲 衛福部長行程滿檔
- 約炮偷「拔套」 瑞士渣男被告上法院
- 父喪、夫過世、腿截肢 勇媽林佩玲扛起一片天
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司四月營收表
- 胡智為轉後援：愛先發也愛挑戰
- ＷＨＡ》中國責推台灣 陸委會批混淆視聽
- 「洗手機」 山寨版詐換1264支新i-Phone
- 調查川普 已有三人被鍘
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- Burberry花心思 討好媽咪
- 兩隊力阻沃爾矮湯 誰見效今揭曉
- 開除聯調局長 川普拒設特別檢察官
- 陳珮騏下毒手 蔡凡熙變豬頭
- 民進黨縣市長挺前瞻 籲國民黨停止杯葛
- 白目樂隊突襲街頭 網襪招搖
- 亞協正名台日關係協會 17日揭牌
- 董事會多次狂轟李紀珠 吳欣盈遭其他董事抵制
- 法德藥抗精神分裂學名藥 獲美上市核准
- 段宜康︰支持公教月退樓地板22K
- 安心亞感受濺油痛 自殘做了這事
- 文在寅喊終結財閥 「知易行難」
- 台大醫院外自轟 翁留器捐遺書
- 《中英對照讀新聞》German airport offers prayer booth in 65 languages 德國機場提供65種語言的祈禱室
- 郝︰中南部軌道無意義 陳菊：飽漢不知餓漢飢
- 《自由廣場》力挺小英 催生反併吞法
- 川普：炒柯米魷魚 因他不稱職
- 父逝夫亡 截肢婦為3子站起來
- 國際現場》亞馬遜發表智慧家庭裝置 Echo Show
- 特技女孩環島 養護機構傳送歡樂
- 北影說謊風波落幕 《上岸的魚》撤展和解
- 《自由廣場》終結「黑暗十年」
- Mac報稅超級難 財長：明年改善
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉《戀戀三寮灣—大王爺的子孫》三慈國小師生 創作家鄉繪本
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分