〈南部〉《戀戀三寮灣—大王爺的子孫》三慈國小師生 創作家鄉繪本

2017-05-11

〔記者楊金城／北門報導〕北門三慈國小師生創作的第一本家鄉繪本「戀戀三寮灣—大王爺的子孫」，昨天特地選在農曆四月十五日三寮灣東隆宮主神李府千歲（大王爺）的神誕日發表，不只向神明祝壽，透過繪本也保存在地文史和在地人的共同記憶。

此外，奉祀神農大帝（五穀王、開天炎帝）的官田慈聖宮，是由明鄭陳永華諮議參軍創建，至今三百五十三年廟史，主委陳俊銘說，為祝賀農曆四月廿六日五穀王神誕日，特地選在五月十四日母親節當天舉辦老歌晚會，邀請名歌手陳雷、方駿、張文琦、吳美琳、杜忻恬等人演唱，帶媽媽來聽老歌最對味，現場還有豆菜麵、棉花糖免費供應。

三慈國小校長黃三和說，「戀戀三寮灣—大王爺的子孫」繪本，希望讓在這塊土地成長的人，都能在家鄉繪本的引導下，認識養我、育我的土地，了解並認同在地文化，從知鄉進而培養愛鄉護鄉的情懷。

三慈國小十位五、六年級學生，在老師蔡幸娟指導下，花了整整一學期踏查社區、蒐集文史資料後，將在地故事透過插畫和文字共同創作「戀戀三寮灣—大王爺的子孫」繪本，描述一位出外打拚的三寮灣囝仔「阿慈伯」，帶著孫子回到家鄉認識三寮灣東隆宮宗廟文化、北門潟湖的豐富生態、漁產，圖文並茂，十分精彩。