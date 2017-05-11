〈南部〉大賣場被爆賣「塑膠紫菜」 已先下架
2017-05-11
〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議員郭秀珠昨日市政總質詢爆料，民眾在某家大型賣場買到疑似「塑膠紫菜」，外包裝標示產地中國，郭並當場測試放在水中，質疑細絲不易撕斷，很不像紫菜，要求衛生局長陳怡立即稽查，並要求賣場在檢驗結果沒出來前先下架，以免不知情民眾繼續購買。
被指擺賣疑似「塑膠紫菜」的連鎖大型賣場表示，有疑慮商品已先行下架，並自行送驗以釐清疑慮，待結果出爐再作處置。
衛生局：待檢驗調查
陳怡答詢表示，各家紫菜品質與大小不一，是否涉含其他不明成份，尚待進一步檢驗，而且該紫菜產品有標示公司地點，將會馬上前往稽查，後續檢驗結果儘快給外界答案，以釐清食安疑慮。
郭秀珠拿出紫菜團說，接獲民眾陳情，今年四月廿九日在知名大賣場購買，一包一百一十九元，還有收據佐證，但民眾下鍋煮了後，發現久煮不爛，整鍋湯還有異味，家人不敢吃，民眾到菜市場買別的紫菜團，煮出來的湯卻完全不同，而且遇熱水即軟化，民眾曾到大賣場反映，不是要退費，只希望賣場能作檢驗並下架，不要再賣給其他消費者，可是大賣場置之不理，只好求助她反映。
郭秀珠也當場請衛生局長陳怡在二個水杯內，將在菜市場與大賣場所購買的紫菜泡水實驗，菜市場的紫菜顏色呈淡紫色，大賣場買的紫菜則是較大片，不易撕開、色偏黑。郭秀珠強調，該紫菜真假讓消費者很疑惑，希望衛生局儘速查明，若查明真的是紫菜，也好讓消費者買得安心。
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