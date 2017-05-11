〈南部〉長照徵才 衛福部：平均月薪32K
2017-05-11
〔記者黃文瑜／歸仁報導〕醫護人員過勞、醫療暴力事件及薪資問題讓台灣傳出護理人才荒。昨日衛福部南下舉辦長照徵才博覽會，現場喊出平均月薪三萬二，希望吸引年輕人力投入長照行列，起薪提升有感！
另外，今年中華醫事科技大學男護理師加冠人數亦比前年提高約五％，中華醫事科技大學系主任黃惠子表示，因男生有先天體能優勢，廣受業界喜愛。
缺工1.2萬 盼吸引更多人才
衛福部政務次長呂寶靜表示政府去年十一月開始推動長照2.0，首要解決服務據點與人才培育問題，希望透過提高薪資待遇與專業形象，強化人力培育，促進產學合作等策略，吸引更多人才投入長照服務。
「要建立調薪及升遷管道」
衛福部指出，目前相關科系畢業從事長照工作的人力約有三萬人，今年全國仍缺工一萬二千人，除了希望應屆相關科系畢業的四千五百人投入市場外，更希望吸引社工員、護理師、照顧服務員、營養師等人才回流，因此將平均薪資提高至每月三萬二千元，「以前二萬五千元不調薪，現在要建立調薪及升遷管道。」
華醫昨日為二百八十位護理系學生進行加冠儀式，男護理師就占四十三人，較前年提高約五％，因男生體能條件好能搬動患者，在業界很吃得開。黃惠子表示，一般護理師薪資約四萬三千元，專科護理師約有五到八萬元，診所因正常上、下班薪資落在三萬多元。
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