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〈南部〉市立仁愛之家整修 遷離長者引不滿

2017-05-11

部分自費長者 不願搬離

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市立仁愛之家整修在即，社會局協助輔導住民轉至其他合適場所，但引發十多位自費家屬不滿，昨帶著八十幾歲老人家，透過國民黨團議員陳情，希望繼續留下來；主持會議的洪玉鳳議員更表示，如果市府仍堅持己見，一定將全案送交監察院調查，請監委彈劾相關官員。

建物老舊工期長商請搬遷

社會局指出，市立仁愛之家怡園從民國八十年興建使用至今，管線老舊，房舍逢雨即有積水，因此重新整修建物並增設休閒設備，以利活化園區供長輩使用，公費入住的長輩家民已全數安排轉介合適住所，另針對自費長輩家民，除了辦理說明會之外，亦指派社工以一對一的方式輔導移轉住所。

社會局表示，由於整修工程在今年下半年陸續進行，考量工程時間長達一年半，施工期間也會有大型機具進駐，恐影響長輩的安全，工程噪音及灰塵亦會干擾環境，因此商請長輩們配合先返家或協助轉介其他住宿機構，有何搬遷問題，也會盡全力提供協助。

國民黨質疑 未來恐委外

國民黨團則批評社會局以仁愛之家經營虧損為由，要求公費和自費長輩全搬離，叫長輩們情何以堪！他們並質疑社會局未來將仁愛之家委外由市立安南醫院經營，找好特定對象接手。

家屬們抱怨指出，公營和民營機構費用差距大，社會局這樣的計畫，造成他們很大負擔；現場幾位與會老人家也不禁哽咽哭泣。國民黨議員們痛批市府未做好配套措施，看到這些老人家都是社會弱勢，真是令人心疼。

社會局：歡迎原來住民優先入住

社會局表示，仁愛之家將來結合日照中心朝多功能使用，也會提供給健康長輩安養床位，當然也歡迎原來的住民優先入住，但整修完後的經營模式及格局、收費條件都改變了，也要看他們是否願意選擇。

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  • 台南市立仁愛之家整修，老住民要搬家，引發十多位自費家屬不滿，昨帶著八十幾歲老人家陳情。（記者洪瑞琴攝）

    台南市立仁愛之家整修，老住民要搬家，引發十多位自費家屬不滿，昨帶著八十幾歲老人家陳情。（記者洪瑞琴攝）

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