〈南部〉「放視大賞」70多所大學參加 創新高

2017-05-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕在體感園區利多刺激下，邁入第七年的「放視大賞」，今年吸引七十多所大學參加創下新高，預估參觀人次超過七萬人，行政院政務委員唐鳳昨天專程出席，力挺ＶＲ新秀。

開幕式在高雄展覽館舉行，唐鳳與經濟部次長沈榮津等人南下參加，與中山大學校長鄭英耀等南部廿所大學校長、行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑，共同化身○○七黃金特務，掀起高潮。

唐鳳表示，前瞻基礎建設納入體感遊戲、高速運算，預期未來ＡＲ（擴增實境）、ＶＲ（虛擬實境）、無人載具的應用將愈來愈廣，成為新世代的破壞式創新。

高雄市副市長史哲強調，十年前很難想像軟體與數位產業，可以和高雄沾上邊，如今亞洲新灣區的改變很巨大，高雄獲得前瞻基礎建設補助設立體感園區十億元經費，他幽默地說：「希望立法院的人肉擴增實境，不要再擋預算！」

放視大賞的執行單位是台灣產學策進會，理事長是中山大學校長鄭英耀，他表示，今年首度有中北部學校參加放視大賞，涵蓋數位、設計、美學、遊戲等科系，中山大學期許成為南部數位浪潮的領頭羊，透過一年一度的放視大賞，吸引更多優秀人才留在高雄。

現場由智崴資訊打造ＶＲ跨域體感主題館，推出全台首場ＶＲ電競競賽，唐鳳也親自下場ＰＫ，體驗電競形式的互動場域。

今年放視大賞將在高雄展覽館展出至五月十二日，期間將舉辦國際跨域講座，邀請美、日、韓、俄羅斯等國的設計師或插畫家演講，並展出上千件亞洲新銳作品。