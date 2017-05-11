〈南部〉左營舊城 挖掘出清代石碑

2017-05-11

〔記者王榮祥／高雄報導〕國定古蹟左營舊城考古試掘發現清代石碑！高市文化局表示，這塊偶然出土的石碑，除證實舊城內仍遺留清代文化層，也為「見城計畫」繳出第一件成績單，預期見城計畫執行過程中，會有更多驚喜出土。

見城計畫繳出首件成績單

高雄市「見城」及「興濱」兩專案計畫是由文化部核定，預計投入廿七億、以八年時間重現左營舊城與哈瑪星新濱町等歷史現場，讓台灣近兩百年歷史發展紋理獲呈現。

文化局昨表示，在與壽山國家自然公園籌備處、成功大學考古研究所進行見城計畫前置作業時，偶然於左營舊城發現一塊石碑，經考證為清代花崗岩碑體。

題字「索大老爺德政碑」

文化局說明，從石碑題字「索大老爺德政碑」及碑文考證，索大老爺應為清朝南路營參將索渾、滿州八旗鑲白旗人，他因熟悉海疆風土，於西元一七六一年（乾隆廿六年）被舉薦派任鳳山縣治掌理軍事要務。

出土石碑是當時鳳山縣仕紳鄉耆，為感念索渾對地方的貢獻，不捨其將任滿離開而打造，用以紀念。

文化局指出，舊城出土清代石碑，不僅說明兩百五十年前舊城內人文薈萃，也見證舊城於一七二二年首造土城後，超過半世紀之久的安定。

文化局研判地底仍有許多文物

文化局研判舊城地底下仍埋藏許多歷史文物，值得深入探究，未來將與國家自然公園籌備處、成大考古所繼續合作，挖掘出更多史料與故事。

此外，為順應國際考古趨勢納入公眾參與，文化局與舊城文化協會及成大考古所，聯手推出民眾參與式考古體驗「見城一日旅人」活動，為後續舊城全面試掘揭開序曲，活動正開放報名，詳情可至高雄市舊城文化協會facebook粉絲頁。