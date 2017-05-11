〈南部〉東縣垃圾破袋稽查 兩成不合格
2017-05-11
〔記者王秀亭／台東報導〕台東從三月一日起擴大限塑政策，一般家戶須使用透明垃圾袋，以便稽查垃圾分類是否確實，台東縣環保局與各鄉鎮市公所清潔隊同時聯合執行隨車稽查，四月迄今已稽查一千四百五十八件，分類不合格件數為兩百八十件，不合格率約占兩成。
環保局長謝清泉表示，七月一日正式實施，環保局會提高稽查密度，若未使用，清潔隊可拒收，並可開罰。
謝清泉表示，縣內垃圾不是運往外縣市焚化廠焚燒，就是送進各鄉鎮垃圾掩埋場，但各掩埋場皆瀕飽和邊緣，尤以台東市垃圾問題最為嚴重，尼伯特風災產生的上萬噸垃圾仍堆積在掩埋場，解決垃圾問題的最佳方法就是家戶確實做好垃圾分類，因而從三月起擴大限塑政策，三月至六月為宣導期，七月起正式實施。
為讓民眾提早適應，環保局稽查人員從四月一日起前進各鄉鎮市，配合垃圾車時間，隨車破袋稽查，迄今已走過台東市、太麻里、延平、池上、東河、卑南、鹿野、長濱、海端鄉及關山、成功鎮。
一個多月來，稽查一千四百五十八件垃圾，有一千一百八十件使用透明垃圾袋，使用率達八成，在垃圾分類部分，分類合格件數有一千一百七十八件，合格率約佔八成，不合格件數為兩百八十件，其中人口較為密集的台東市因商業活動多，分類不確實件數較多，成功鎮則是廚餘倒入一般垃圾的情況居多。
謝清泉提醒，仍有民眾尚未使用透明垃圾袋，垃圾分類也不夠確實，從七月一日起丟垃圾未使用透明垃圾袋，或垃圾袋中有超過三件資源回收物，清潔隊可以拒收，甚至可開罰一千兩百元到六千元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
長照徵才 衛福部：平均月薪32K
醫護人員過勞、醫療暴力事件及薪資問題讓台灣傳出護理人才荒。昨日衛福部南下舉辦長照徵才博覽會，現場喊出平均月薪三萬二，希望吸引年輕人力投入長照…
網友回應
熱門新聞
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- 當街暴打阿伯遭肉搜 情侶的車變這樣...
- 桃產總爆第二加害人 強迫摸鳥還罵性冷感
- 洗腎多年血管硬化 冠狀動脈繞道手術救命
- 郭泰源傳罹癌 好友也嚇到
- 下馬威? 中國射彈祝「嚇」文在寅
- 力旺Q1EPS2元 下半年營收動能強
- 澳砸560億美元 打造10年基建計畫
- ＷＨＡ》場外爭取發聲 衛福部長行程滿檔
- 約炮偷「拔套」 瑞士渣男被告上法院
- 父喪、夫過世、腿截肢 勇媽林佩玲扛起一片天
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司四月營收表
- 胡智為轉後援：愛先發也愛挑戰
- ＷＨＡ》中國責推台灣 陸委會批混淆視聽
- 「洗手機」 山寨版詐換1264支新i-Phone
- 調查川普 已有三人被鍘
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- Burberry花心思 討好媽咪
- 兩隊力阻沃爾矮湯 誰見效今揭曉
- 開除聯調局長 川普拒設特別檢察官
- 陳珮騏下毒手 蔡凡熙變豬頭
- 民進黨縣市長挺前瞻 籲國民黨停止杯葛
- 白目樂隊突襲街頭 網襪招搖
- 亞協正名台日關係協會 17日揭牌
- 董事會多次狂轟李紀珠 吳欣盈遭其他董事抵制
- 法德藥抗精神分裂學名藥 獲美上市核准
- 段宜康︰支持公教月退樓地板22K
- 安心亞感受濺油痛 自殘做了這事
- 文在寅喊終結財閥 「知易行難」
- 台大醫院外自轟 翁留器捐遺書
- 《中英對照讀新聞》German airport offers prayer booth in 65 languages 德國機場提供65種語言的祈禱室
- 郝︰中南部軌道無意義 陳菊：飽漢不知餓漢飢
- 《自由廣場》力挺小英 催生反併吞法
- 川普：炒柯米魷魚 因他不稱職
- 父逝夫亡 截肢婦為3子站起來
- 國際現場》亞馬遜發表智慧家庭裝置 Echo Show
- 特技女孩環島 養護機構傳送歡樂
- 北影說謊風波落幕 《上岸的魚》撤展和解
- 《自由廣場》終結「黑暗十年」
- Mac報稅超級難 財長：明年改善
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉東縣垃圾破袋稽查 兩成不合格
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分