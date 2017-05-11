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〈南部〉東縣垃圾破袋稽查 兩成不合格

2017-05-11

〔記者王秀亭／台東報導〕台東從三月一日起擴大限塑政策，一般家戶須使用透明垃圾袋，以便稽查垃圾分類是否確實，台東縣環保局與各鄉鎮市公所清潔隊同時聯合執行隨車稽查，四月迄今已稽查一千四百五十八件，分類不合格件數為兩百八十件，不合格率約占兩成。

環保局長謝清泉表示，七月一日正式實施，環保局會提高稽查密度，若未使用，清潔隊可拒收，並可開罰。

謝清泉表示，縣內垃圾不是運往外縣市焚化廠焚燒，就是送進各鄉鎮垃圾掩埋場，但各掩埋場皆瀕飽和邊緣，尤以台東市垃圾問題最為嚴重，尼伯特風災產生的上萬噸垃圾仍堆積在掩埋場，解決垃圾問題的最佳方法就是家戶確實做好垃圾分類，因而從三月起擴大限塑政策，三月至六月為宣導期，七月起正式實施。

為讓民眾提早適應，環保局稽查人員從四月一日起前進各鄉鎮市，配合垃圾車時間，隨車破袋稽查，迄今已走過台東市、太麻里、延平、池上、東河、卑南、鹿野、長濱、海端鄉及關山、成功鎮。

一個多月來，稽查一千四百五十八件垃圾，有一千一百八十件使用透明垃圾袋，使用率達八成，在垃圾分類部分，分類合格件數有一千一百七十八件，合格率約佔八成，不合格件數為兩百八十件，其中人口較為密集的台東市因商業活動多，分類不確實件數較多，成功鎮則是廚餘倒入一般垃圾的情況居多。

謝清泉提醒，仍有民眾尚未使用透明垃圾袋，垃圾分類也不夠確實，從七月一日起丟垃圾未使用透明垃圾袋，或垃圾袋中有超過三件資源回收物，清潔隊可以拒收，甚至可開罰一千兩百元到六千元。

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  • 台東縣環保局稽查人員隨車稽查。（記者王秀亭翻攝）

    台東縣環保局稽查人員隨車稽查。（記者王秀亭翻攝）

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