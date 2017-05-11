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〈南部〉衛星定位追蹤 衛星定位追蹤

2017-05-11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾管處及台灣猛禽研究會進行的世界首例赤腹鷹衛星追蹤計畫，今年預計增加六枚衛星發報器，昨天一早墾管處長劉培東前往墾丁社頂慰勞研究人員，並成功繫放今年首隻發報器赤腹鷹「墾丁七號」，最慢明天就會收到定位訊號。

由於今年春季西風強勁，北返的赤腹鷹途經恆春半島的數量減少，研究人員至前天傍晚才捕捉到第一隻低飛的赤腹鷹，安裝上衛星發報器後，經過一夜休息，在昨早放飛。

在研究人員戒護下，墾管處長劉培東親自進行今年首隻發報器赤腹鷹放飛，有些緊張的「墾丁七號」一度瑟縮著身體蹲在地面，經過約一分鐘時間後順利起飛，先在附近樹梢上休息，隨即往北踏上歸途。

墾管處保育課指出，衛星發報器利用太陽能方式供電，放飛後才開始充電，如果「墾丁七號」持續在樹林間覓食，可能充電效率會降低，最慢明天會陸續傳回可供定位的訊號。

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  • 赤腹鷹「墾丁7號」往北踏上歸途。（記者蔡宗憲攝）

    赤腹鷹「墾丁7號」往北踏上歸途。（記者蔡宗憲攝）

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