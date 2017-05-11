〈南部〉檳榔族多 屏東口腔癌發生率高
2017-05-11
男女皆高於全國平均值
〔記者羅欣貞／屏東報導〕國健署日前公布最新癌症登記報告，屏東縣的男、女口腔癌與男性肝癌的發生率高於全國平均值，衛生局分析，屏縣是檳榔產地，加上勞動人口多，嚼食檳榔者比例較高，可能是造成口腔癌發生率偏高的原因。
衛福部國健署日前公布一○三年癌症登記報告，顯示台灣癌症時鐘加快，平均每五分六秒就有一人罹癌。
屏東縣衛生局針對七種常見癌症分析，包括口腔癌、大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌、子宮頸癌、胃癌等，發現屏東只有在男性口腔癌、女性口腔癌及男性肝癌發生率較全國平均值高，子宮頸癌無明顯差異外，其他都較全國發生率低。
口腔癌發生率，全國男性為每十萬人口四十二．八人，屏縣男性為五十六．五人，全國女性三．九人，屏縣女性為七．一人。肝癌發生率全國男性為每十萬人口四十七．三人，屏東則是五十三．四三人。
男性肝癌比率亦偏高
衛生局保健科指出，推估與屏縣為檳榔產地，嚼食檳榔比例較高，加上多半合併抽菸、喝酒，根據研究三種習慣均有者，罹口腔癌機率約高於一般人一百二十三倍；至於肝癌，以偏鄉發生率較高，原因有待進一步分析。
屏東基督教醫院指出，目前各醫院各衛生所都力推口腔等四癌免費篩檢，只要揪團十五人 ，屏基健康行動車即可出車到府服務篩檢，可早期發現早期治療。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
長照徵才 衛福部：平均月薪32K
醫護人員過勞、醫療暴力事件及薪資問題讓台灣傳出護理人才荒。昨日衛福部南下舉辦長照徵才博覽會，現場喊出平均月薪三萬二，希望吸引年輕人力投入長照…
網友回應
熱門新聞
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- 當街暴打阿伯遭肉搜 情侶的車變這樣...
- 桃產總爆第二加害人 強迫摸鳥還罵性冷感
- 洗腎多年血管硬化 冠狀動脈繞道手術救命
- 郭泰源傳罹癌 好友也嚇到
- 下馬威? 中國射彈祝「嚇」文在寅
- 力旺Q1EPS2元 下半年營收動能強
- 澳砸560億美元 打造10年基建計畫
- ＷＨＡ》場外爭取發聲 衛福部長行程滿檔
- 約炮偷「拔套」 瑞士渣男被告上法院
- 父喪、夫過世、腿截肢 勇媽林佩玲扛起一片天
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司四月營收表
- 胡智為轉後援：愛先發也愛挑戰
- ＷＨＡ》中國責推台灣 陸委會批混淆視聽
- 「洗手機」 山寨版詐換1264支新i-Phone
- 調查川普 已有三人被鍘
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- Burberry花心思 討好媽咪
- 兩隊力阻沃爾矮湯 誰見效今揭曉
- 開除聯調局長 川普拒設特別檢察官
- 陳珮騏下毒手 蔡凡熙變豬頭
- 民進黨縣市長挺前瞻 籲國民黨停止杯葛
- 白目樂隊突襲街頭 網襪招搖
- 亞協正名台日關係協會 17日揭牌
- 董事會多次狂轟李紀珠 吳欣盈遭其他董事抵制
- 法德藥抗精神分裂學名藥 獲美上市核准
- 段宜康︰支持公教月退樓地板22K
- 安心亞感受濺油痛 自殘做了這事
- 文在寅喊終結財閥 「知易行難」
- 台大醫院外自轟 翁留器捐遺書
- 《中英對照讀新聞》German airport offers prayer booth in 65 languages 德國機場提供65種語言的祈禱室
- 郝︰中南部軌道無意義 陳菊：飽漢不知餓漢飢
- 《自由廣場》力挺小英 催生反併吞法
- 川普：炒柯米魷魚 因他不稱職
- 父逝夫亡 截肢婦為3子站起來
- 國際現場》亞馬遜發表智慧家庭裝置 Echo Show
- 特技女孩環島 養護機構傳送歡樂
- 北影說謊風波落幕 《上岸的魚》撤展和解
- 《自由廣場》終結「黑暗十年」
- Mac報稅超級難 財長：明年改善
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉檳榔族多 屏東口腔癌發生率高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分