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〈南部〉檳榔族多 屏東口腔癌發生率高

2017-05-11

男女皆高於全國平均值

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國健署日前公布最新癌症登記報告，屏東縣的男、女口腔癌與男性肝癌的發生率高於全國平均值，衛生局分析，屏縣是檳榔產地，加上勞動人口多，嚼食檳榔者比例較高，可能是造成口腔癌發生率偏高的原因。

衛福部國健署日前公布一○三年癌症登記報告，顯示台灣癌症時鐘加快，平均每五分六秒就有一人罹癌。

屏東縣衛生局針對七種常見癌症分析，包括口腔癌、大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌、子宮頸癌、胃癌等，發現屏東只有在男性口腔癌、女性口腔癌及男性肝癌發生率較全國平均值高，子宮頸癌無明顯差異外，其他都較全國發生率低。

口腔癌發生率，全國男性為每十萬人口四十二．八人，屏縣男性為五十六．五人，全國女性三．九人，屏縣女性為七．一人。肝癌發生率全國男性為每十萬人口四十七．三人，屏東則是五十三．四三人。

男性肝癌比率亦偏高

衛生局保健科指出，推估與屏縣為檳榔產地，嚼食檳榔比例較高，加上多半合併抽菸、喝酒，根據研究三種習慣均有者，罹口腔癌機率約高於一般人一百二十三倍；至於肝癌，以偏鄉發生率較高，原因有待進一步分析。

屏東基督教醫院指出，目前各醫院各衛生所都力推口腔等四癌免費篩檢，只要揪團十五人 ，屏基健康行動車即可出車到府服務篩檢，可早期發現早期治療。

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