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〈南部〉大武漁港養灘 草埔隧道幫大忙

2017-05-11

開挖所得砂石 救回南岸沙灘

〔記者王秀亭／台東報導〕為縮短台東往返高屏車程，公路總局在南迴公路新建四．六公里長的草埔隧道，開挖隧道產生大量砂石，在專家建議下，全部運到海岸淘刷情形嚴重的大武漁港南岸，作為養灘用途，讓久違的沙灘終於回來，也避免路基持續流失。

台東大武漁港及周邊海岸受地形、海流影響，每逢颱風、東北季風，漁港港嘴淤積大量漂砂，漁港南岸沙灘則因海浪淘刷情形嚴重，近幾十年來海岸線逐漸退縮，防風林沒入海裡，有危及台九線路基之虞，只要颱風來襲，基於民眾行車安全，就需暫時封閉公路，在南迴公路拓寬工程環境影響評估時，經環評委員建議，草埔隧道開挖的土石用於大武沿岸養灘之用。

西濱南區臨工處處長陳保展表示，經成功大學水利及海洋工程系所作調查，近年大武漁港以南海岸以每年九公尺的速度退縮，而草埔隧道在興建過程中約可產出一百萬立方公尺的剩餘土方，為讓資源有效利用，遂將土方作為人工養灘之用，進一步保護海岸，及這條台東往返高屏唯一公路的安全。

70萬立方公尺土石初見成效

陳保展說，在大武漁港以南海岸興建多座離岸凸堤後，迄今已在沿岸放入七十萬立方公尺土石，人工養灘全長一．二公里，以寬度四十公尺計算，養灘面積約四．八公頃，至隧道完工，還會再放入二十萬立方公尺土石，至於養灘形成的新生地，是否可以長久保護大武沿海，會再持續觀察。

負責南迴公路養護的公路總局大武工務段副段長蔡孟東表示，人工養灘已歷經去年尼伯特等颱風的考驗，在離岸凸堤的保護下，養灘土方未有淘刷現象，目前確實有達到保護公路效果。

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  • 草埔隧道挖出的土方，全部用於大武漁港南側的人工養灘。（記者王秀亭攝）

    草埔隧道挖出的土方，全部用於大武漁港南側的人工養灘。（記者王秀亭攝）

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