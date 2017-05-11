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〈南部〉極限運動場破舊 議員促速修

2017-05-11

〔記者王俊忠／台南報導〕南市議員呂維胤昨針對南區的極限運動場地老舊不堪、設施不足狀況，因涉及使用人員安全，要求教育局體育處必須立即改善，他並與體育處、南市極限運動委員會幹部及運動者到場會勘。

呂維胤指出，位在南區永華田徑場後方的極限運動場，地面已非龜裂而已，多數是大面積破損，如此惡劣場地，對於滑板、直排輪等小型輪面行駛有很大影響，尤其是在極限運動者進行高度技巧轉換、加速動作時，很容易因場地不平整導致跌倒、受傷，實在危險。

他要求體育處立即修補地面不平整處，至於設施明顯生鏽老舊、設備不足之處，也請體育處提報企劃書爭取中央前瞻計畫城鄉建設經費。

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  • 市議員呂維胤（左三）與體育處人員會勘極限運動場地，要求立即改善。（記者王俊忠攝）

    市議員呂維胤（左三）與體育處人員會勘極限運動場地，要求立即改善。（記者王俊忠攝）

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