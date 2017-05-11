〈南部〉賴清德談同婚 「相愛的人有權利在一起」

2017-05-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議員林阳乙昨質詢關切同性婚姻合法化問題，直指一般家長接受度不高，要求市長賴清德明確表態是否支持？賴清德表示，目前台灣社會已可尊重同性婚姻，這是多年來推行性別平等教育的成果，「相愛的人有權利在一起，多數人都尊重，這是事實」。

賴清德認為，目前台灣社會已可接受同性婚姻，問題是要用什麼樣合法方式，是要另定法律，還是要寫在民法裡，已經進到程序階段，不是支持或不支持，五月時大法官就會做解釋，屆時再來解決這個問題。

林阳乙說，日前他參加一場「女女婚禮」，卻不敢致詞，女方父母無奈接受，只能轉念多一個女兒，私下卻流淚傷心，他反問有兩個兒子的賴清德，若兒子說要結婚娶個男生回家，當父母的不答應，他們卻自己去法院公證結婚，「父母只有氣死！」

林阳乙強調，他對同性戀一直是尊重，並未指責、歧視，同性戀從早期的掩掩遮遮到現在的公開合法化，其實大家都尊重，只是當前的台灣社會並不適合，否則整個家庭都亂了，從中央到地方，所有官員的口徑都一致，為了選票都不敢得罪這區塊的選民，而賴市長的政治生涯是台南市民造就出來的，有可能還是明日之星當總統，應該對此政策表態，不要不敢否決小英的政策。