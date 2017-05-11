〈南部〉曾文農工不設考場 地方多贊成

2017-05-11

〔記者劉婉君／台南報導〕原設在麻豆區曾文農工的國中教育會考考場，今年改至曾文家商，未來並傾向成為常態，許多考生家長、學校、麻豆區公所及地方民眾都表示支持。

今年仍會舉牌提醒勿放鞭炮

麻豆區長林振祿說，五月會考時正好是麻豆代天府王爺生日，每年都有近兩百團進香團，必須安排很多人力到場勸導，改到曾文家商後，距離廟宇比較遠，比較好控管。不過今年勸導工作仍會持續，將出動人員到麻豆交流道下及曾文家商旁，視狀況舉牌提醒進香團進入麻豆區後不要施放鞭炮，給考生一個安靜的應考環境。

麻豆區羅姓民眾的一對雙胞胎今年將參加國中會考，她說，「在曾文家商考試比較不受廟會影響，很好！」

曾在市議會提議變更考場的市議員郭秀珠表示，麻豆代天府每週都有許多進香團，會考時間又在週六、週日，鞭炮聲會影響考生情緒，支持往後考場設在曾文家商，「這樣卡理想，比較不會影響考生。」

往年在曾文農工應試時，黎明中學的考生及家長休息區設於活動中心，距離麻豆代天府最近，鞭炮聲、鑼鼓聲此起彼落，常有家長抱怨。校長羅家強說，調整至曾文家商距離學校相對較近，也減少廟會活動影響，樂見將考場改設曾文家商。