〈南部〉國中會考避廟會 曾文農工考場改曾文家商

2017-05-11

〔記者劉婉君／台南報導〕國中教育會考五二○登場，台南麻豆區考場為了避免廟會活動影響考生，從曾文農工改到曾文家商，未來也傾向由曾文家商接手，是台南區第一個因廟會而變更的會考考場，在全國也少見；另台南一中因擔任主委學校，今年未設考場，由私立長榮中學辦理，請考生注意。

從基測到會考，麻豆、六甲、下營、官田區的考生多年來都是到曾文農工應考，但五月考季常遇上麻豆代天府王爺誕辰的進香旺季，曾文農工又與麻豆代天府僅有一路之隔，每年都有家長抱怨進香團鑼鼓、鞭炮聲影響考生，更有市議員在議會質詢，要求市府想想辦法，希望更換考場。

為了降低廟會活動對考生的影響，三年前民政局、警察局與麻豆區公所首度在麻豆代天府前成立「前進指揮所」，舉牌提醒進香團盡量不要施放鞭炮，前年考季適逢三年一科的「麻豆香」，考場首度從曾文農工改到曾文家商，考生及家長反應不錯；去年因曾文家商施工，考場重回曾文農工；今年經試務委員會討論後，決定再將考場移到曾文家商，且傾向成為常態。

二度接辦的曾文家商表示，第一年在曾文農工協助下，順利完成試務工作，今年將全數由校內教職人員辦理，共計一千一百卅三名考生、廿八個考場、一個預備考場，各校服務區、考生休息區及停車空間規劃都已完成。

教育局副局長王崑源指出，因廟會活動變更會考考場，麻豆區是台南第一例，今年桃園也有學校因相同原因建議變更考場，因提案時間太晚，准考證、考場規劃等作業來不及因應，並未變動，台南成功換手，讓宗教及考生雙贏。