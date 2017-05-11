〈南部〉高雄》6所國小體育班招生不足 女壘強隊剩8人

2017-05-11

人數不夠 比賽也成問題

〔記者陳文嬋／高雄報導〕在少子化衝擊下，高雄市各國小體育班有六校招生不足，其中，文山國小是南部唯一的女壘隊，更是全國比賽常勝軍，目前僅剩下八人，連比賽都成問題，校方祭出供宿搶人；教育局則說，體育專才可透過甄審、甄試上大學，道路更寬廣，希望家長翻轉傳統思維。

教育局說，全市有四十五所國小有體育班，近年來面臨少子化衝擊，家長也大多以升學考量，加上部分學校偏遠，有六校未達低標十五人開班門檻，以屏山國小五年級剩下十二人最少，其次是中芸國小五年級剩十三人。

文山女壘 提供住宿搶人

值得一提的是，文山國小成立女壘及足球兩隊，成軍五年的女壘隊是全國賽常勝軍，也是南部唯一的女壘隊，但今年六年級學生畢業後只剩八人，連參加比賽都成問題，至少需要九人才能成軍，而且是沒有候補、不能受傷狀態，令家長會相當擔憂。

校方在家長會支持下，祭出提供住宿搶人，也歡迎外縣市學生，希望爭取更多學生就讀，校方強調兼顧學生課業與體育訓練，會盡最大努力，協助學生克服困難。

體優升學 知名大學保障

教育局也說，體育署重視體育教育，只要學生肯努力，贏得全國前六名或全市第一名獎項，就可領取運動獎學金；近年來，台、清、交、成大等名校針對體育績優生，開放免試甄審、甄試名額，保障體育專才升學，不必跟一般生擠破頭，比起大學指考窄門，體育道路更寬廣。