〈南部〉高雄「千里鐵馬道」 估明年底達陣

2017-05-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市自行車道長度在縣市合併前為四六四公里，至今年四月底已逼近九百公里，成長近一倍，預定明年底達成「千里鐵馬道」目標！

市長陳菊指示工務局，近年積極設置自行車道，高雄曾被CNN評定為亞洲五大適合騎乘自行車的友善城市。

工務局長趙建喬說，去年以來，陸續完成高屏溪（大樹九曲堂至旗山） 自行車道串連、鳳山溪藍帶自行車道、仁武及大社既有自行車道路網延伸工程，另為配合交通部環島一號線自行車道路網，在環島一之十八高坪沿山環線路段設置自行車與機車共用道，總計至今年四月底，自行車道總長度已達八九五公里。

工務局說，除了持續增加自行車道長度，因應捷運、輕軌及未來鐵路地下化綠廊的自行車道，將重新檢討市區通勤型自行車路網，規劃串連各自行車道，並結合公共自行車租賃系統，提高民眾騎單車通勤的意願。

至於有車友批評一些自行車道沒好好維護，路段不平或棧道破損，工務局也選定愛河蓮池潭、林園海岸線、茄萣濱海線、大樹高屏溪、旗山溪洲線、美濃客家文化線等六條自行車路線，進行全面改善。

高雄單車地圖App更新

工務局也更新「高雄單車地圖」App，內有十條建議自行車道路線、手機拍照、計算運動消耗的卡路里、軌跡記錄等功能，歡迎民眾下載。