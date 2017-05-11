| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉高雄「千里鐵馬道」 估明年底達陣

2017-05-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市自行車道長度在縣市合併前為四六四公里，至今年四月底已逼近九百公里，成長近一倍，預定明年底達成「千里鐵馬道」目標！

市長陳菊指示工務局，近年積極設置自行車道，高雄曾被CNN評定為亞洲五大適合騎乘自行車的友善城市。

工務局長趙建喬說，去年以來，陸續完成高屏溪（大樹九曲堂至旗山） 自行車道串連、鳳山溪藍帶自行車道、仁武及大社既有自行車道路網延伸工程，另為配合交通部環島一號線自行車道路網，在環島一之十八高坪沿山環線路段設置自行車與機車共用道，總計至今年四月底，自行車道總長度已達八九五公里。

工務局說，除了持續增加自行車道長度，因應捷運、輕軌及未來鐵路地下化綠廊的自行車道，將重新檢討市區通勤型自行車路網，規劃串連各自行車道，並結合公共自行車租賃系統，提高民眾騎單車通勤的意願。

至於有車友批評一些自行車道沒好好維護，路段不平或棧道破損，工務局也選定愛河蓮池潭、林園海岸線、茄萣濱海線、大樹高屏溪、旗山溪洲線、美濃客家文化線等六條自行車路線，進行全面改善。

高雄單車地圖App更新

工務局也更新「高雄單車地圖」App，內有十條建議自行車道路線、手機拍照、計算運動消耗的卡路里、軌跡記錄等功能，歡迎民眾下載。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
長照徵才 衛福部：平均月薪32K

醫護人員過勞、醫療暴力事件及薪資問題讓台灣傳出護理人才荒。昨日衛福部南下舉辦長照徵才博覽會，現場喊出平均月薪三萬二，希望吸引年輕人力投入長照…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：〈南部〉高雄「千里鐵馬道」 估明年底達陣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.