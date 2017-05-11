〈南部〉高雄「千里鐵馬道」 估明年底達陣
2017-05-11
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市自行車道長度在縣市合併前為四六四公里，至今年四月底已逼近九百公里，成長近一倍，預定明年底達成「千里鐵馬道」目標！
市長陳菊指示工務局，近年積極設置自行車道，高雄曾被CNN評定為亞洲五大適合騎乘自行車的友善城市。
工務局長趙建喬說，去年以來，陸續完成高屏溪（大樹九曲堂至旗山） 自行車道串連、鳳山溪藍帶自行車道、仁武及大社既有自行車道路網延伸工程，另為配合交通部環島一號線自行車道路網，在環島一之十八高坪沿山環線路段設置自行車與機車共用道，總計至今年四月底，自行車道總長度已達八九五公里。
工務局說，除了持續增加自行車道長度，因應捷運、輕軌及未來鐵路地下化綠廊的自行車道，將重新檢討市區通勤型自行車路網，規劃串連各自行車道，並結合公共自行車租賃系統，提高民眾騎單車通勤的意願。
至於有車友批評一些自行車道沒好好維護，路段不平或棧道破損，工務局也選定愛河蓮池潭、林園海岸線、茄萣濱海線、大樹高屏溪、旗山溪洲線、美濃客家文化線等六條自行車路線，進行全面改善。
高雄單車地圖App更新
工務局也更新「高雄單車地圖」App，內有十條建議自行車道路線、手機拍照、計算運動消耗的卡路里、軌跡記錄等功能，歡迎民眾下載。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
長照徵才 衛福部：平均月薪32K
醫護人員過勞、醫療暴力事件及薪資問題讓台灣傳出護理人才荒。昨日衛福部南下舉辦長照徵才博覽會，現場喊出平均月薪三萬二，希望吸引年輕人力投入長照…
網友回應
熱門新聞
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- 當街暴打阿伯遭肉搜 情侶的車變這樣...
- 桃產總爆第二加害人 強迫摸鳥還罵性冷感
- 洗腎多年血管硬化 冠狀動脈繞道手術救命
- 郭泰源傳罹癌 好友也嚇到
- 下馬威? 中國射彈祝「嚇」文在寅
- 力旺Q1EPS2元 下半年營收動能強
- 澳砸560億美元 打造10年基建計畫
- ＷＨＡ》場外爭取發聲 衛福部長行程滿檔
- 約炮偷「拔套」 瑞士渣男被告上法院
- 父喪、夫過世、腿截肢 勇媽林佩玲扛起一片天
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司四月營收表
- 胡智為轉後援：愛先發也愛挑戰
- ＷＨＡ》中國責推台灣 陸委會批混淆視聽
- 「洗手機」 山寨版詐換1264支新i-Phone
- 調查川普 已有三人被鍘
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- Burberry花心思 討好媽咪
- 兩隊力阻沃爾矮湯 誰見效今揭曉
- 開除聯調局長 川普拒設特別檢察官
- 陳珮騏下毒手 蔡凡熙變豬頭
- 民進黨縣市長挺前瞻 籲國民黨停止杯葛
- 白目樂隊突襲街頭 網襪招搖
- 亞協正名台日關係協會 17日揭牌
- 董事會多次狂轟李紀珠 吳欣盈遭其他董事抵制
- 法德藥抗精神分裂學名藥 獲美上市核准
- 段宜康︰支持公教月退樓地板22K
- 安心亞感受濺油痛 自殘做了這事
- 文在寅喊終結財閥 「知易行難」
- 台大醫院外自轟 翁留器捐遺書
- 《中英對照讀新聞》German airport offers prayer booth in 65 languages 德國機場提供65種語言的祈禱室
- 郝︰中南部軌道無意義 陳菊：飽漢不知餓漢飢
- 《自由廣場》力挺小英 催生反併吞法
- 川普：炒柯米魷魚 因他不稱職
- 父逝夫亡 截肢婦為3子站起來
- 國際現場》亞馬遜發表智慧家庭裝置 Echo Show
- 特技女孩環島 養護機構傳送歡樂
- 北影說謊風波落幕 《上岸的魚》撤展和解
- 《自由廣場》終結「黑暗十年」
- Mac報稅超級難 財長：明年改善
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉高雄「千里鐵馬道」 估明年底達陣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分