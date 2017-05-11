〈南部〉高雄》候車亭「不友善身障」 逐年改善

2017-05-11

全市764座 已改造131座

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市不少公車候車亭與路面有落差、附近甚至沒有斜坡，議員認為對身障朋友極不友善、要求改進；交通局回應說，全市七百多座公車亭正逐年改善中，會設法讓身障、弱勢乘客更方便。

市議員羅鼎城昨天質詢說，高雄積極推展大眾運輸，但相關硬體仍有加強空間，他注意到，市區部分候車亭與路面有落差、周遭也無斜坡，對使用輪椅的身障朋友或行動不便的長者非常不友善。

羅鼎城認為，高雄朝宜居城市發展，公共建設應該更貼心，特別是對弱勢與身障朋友，候車亭是一個指標，主管單位應正視。

記者實際走訪發現，幾處紅磚道上的候車亭與路面都有落差，且斜坡都在路口，輪椅族無法就近進入，只能在路邊等車。羅鼎城感慨，這情況存在許久，真的應改善。

交通局長陳勁甫回應，已注意到類似情況並持續改進中，市府從民國九十七年開始分批改建候車亭，至去年底已完成一三一座候車亭更新。

今明兩年 再改善14座

交通局進一步說明，全市候車亭共七六四座，至去年底已完成一三一座改造，今、明兩年計畫向交通部爭取經費，預計再改造十四座（今年五座、明年九座），改造內容包括強化照明、座椅、標示與電子化資訊設備等，同時會委請工務局協助就近設置斜坡，方便輪椅族與長輩進出。

至於設在安全島上的候車亭，會儘量移到最近路口處，讓乘客可在最短距離進入候車亭，附近斜坡、護欄也會強化，確保弱勢與輪椅族的安全與便利。

此外，高雄市公車目前約一千輛，低地板或搭配升降梯的公車佔卅六％，未來會鼓勵公車業者汰換舊車時，多採購低地板或有升降梯的公車。