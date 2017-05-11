〈南部〉《觀察筆記》不平則鳴

2017-05-11

國民黨要站在高雄這邊嗎？

有時候想想，國民黨統治重北輕南，何曾顧過高雄？馬英九的八年，呼應上世紀中央政府的漠視，高雄是他們眼中的邊陲，台北才是中央所在，天子腳下的生活環境都超越淡水河以外太多。

就像林強「向前走」的歌詞「阮欲來去台北打拚，聽人講啥物好空攏在那」，反映一個長長時期台灣東西南北的年輕男女要到台北衣錦榮歸。

找頭路，創業，台北不僅是做夢的地方，還是大展拳腳的舞台；集台灣資源供養這一座城市的政治藝文經濟消費，白日肅穆行政機關，夜裡燈紅酒綠。放眼台灣，何處有這樣燦爛的光景？

中央三千寵愛在一身，台北挾著統治權睥睨四方，他是頂港，往南行都是下港。

高雄做捷運會有蚊子線？就會倒？都是髒兮兮拿著鐵槌的工人和扛著鋤頭的農人在搭？高雄只合工廠、貨櫃船的生猛草莽印象？目光如豆的夜郎人啊。

馬英九當總統權大勢大，偏心，高雄就是跟他對著幹！（資深記者黃明裕）