〈南部〉翻轉南迴 黃健庭提12計畫

2017-05-11

逾5億元投入產業發展

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣長黃健庭昨天赴議會施政報告，除了富岡港改善、太平溪路堤共構等重大建設，他也特別針對南迴未來發展說明，黃健庭強調，未來將有五．五四億元、至少十二項計畫投入南迴產業發展，希望「以多元計畫翻轉南迴鄉鎮」。

黃健庭表示，台東縣這幾年整體發展不錯，但南迴線四鄉鎮發展相對較弱，而南迴公路拓寬後，從高雄至南迴至少省下半小時車程，雖然拓寬工程要民國一○九年才能完工，但部分路段可分段完工、通車，南迴各鄉鎮一定要先做好準備，讓遊客一進到南迴就可停留、遊憩。

他說明，未來將投入的經費包括南迴沿線休憩設施改善，例如多良火車站觀景台、南田村露營平台及觀光步道興建，也計畫在嘉蘭部落設南迴線第一座棒壘球場，持續推動南迴小米產業示範區計畫、並補助太麻里地區農會設有機農特產品加工廠等，而今年度農村再生計畫中，也有半數是以南迴線社區為主。

黃健庭表示，其他包括大武漁港市場及南迴公路旅客休憩中心招商正進行用地取得作業，也將爭取觀光局跨域加值競爭型補助計畫，南迴線緊急醫療照護中心預計明年底完成，都是在地重要建設，至於今年首度推出南迴大地藝術節及公共藝術設置計畫，也希望提升南迴藝文風氣。