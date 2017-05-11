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〈南部〉屏縣逾百老校舍 3年18億重建

2017-05-11

四分之一校舍屋齡逾30年

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣境內有超過四分之一校舍屋齡超過三十年，今年縣府爭取到近十八億元經費，將進行七十七校共一○四棟老舊校舍重建與耐震補強，預計分三年完成。

屏東縣內兩百多所國中小學，共有一千四百八十四棟校舍，由於不少學校位處地震帶，校舍耐震係數不足且校舍老舊，縣府今年爭取了教育部補助十三億三千餘萬元，辦理十八校共二十七棟老舊校舍拆除重建工程，另爭取四億五千七百多萬元，進行五十九校七十七棟耐震補強工程。

屏東縣教育處表示，雖然目前校舍都沒有立即危險，但根據全縣校舍耐震評估，將運用經費進行補強工程防患未然，針對老舊校舍部分，一○六至一○八年度將有恆春國小、僑勇國小、佳冬與萬安國中小等十八校進行拆除重建。

縣長潘孟安昨天前往大明國小，視察今年三月竣工的教學大樓，他表示，過去的建築老舊，老背少的建物非常多，尤其屏東是地層比較脆弱的地方，又有斷層帶經過，除了分年度、分項做改進，也特別盤點了老舊校舍拆除重建，一○四至一○六年度已完成萬巒國中、大明國小等八校共十一棟重建，新年度的校舍重建及耐震補強工程將於六月陸續施工。

潘孟安也表示，除了請教育處做好相關配套，降低施工期對師生上課的影響，教學空間不足部分，將協助以組合屋或尋找鄰近閒置空間替代，把衝擊降到最低，未來新建工程也要把校園「社區化」，除了讓師生有安全的教育環境，更導入在地文化元素，發展具有在地特色的校園。

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