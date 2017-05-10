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〈南部〉國際龍舟賽 古禮點睛

2017-05-10

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市國際龍舟錦標賽即將於廿六日至卅日在台南運河登場，共計一百五十四隊、三千六百餘人參賽，國際友人組有十三支隊伍參賽，還有各國駐台使節共襄盛舉。市府昨天依照傳統古禮，在安平開台天后宮舉行龍舟點睛儀式，祈求練習及競賽過程順利，也為系列活動揭開序幕。

台南市國際龍舟錦標賽歷史悠久，每年都吸引許多隊伍報名，除了台南市民外，也有不少外縣市民眾及國際人士組隊，今年就有捷克、瑞士、美國、義大利等十三支由在台外籍人士組成的隊伍參賽。其中公開男子組賽事最受矚目，將有廿二支隊伍爭奪最高獎金卅萬元。

市長賴清德昨天擔任主祭官，與安平開台天后宮主委張省吾等人共同為龍舟點睛，他表示，龍舟賽是台南市具代表性的活動，不只是提供市民良好的休閒活動、保存台南市特有文化，對促進南市的行銷、觀光也有很大幫助，許多國際人士對南市的龍舟賽留下深刻印象，台南龍舟賽的經驗也「外銷」到法國，法國亦舉辦類似台灣龍舟賽的活動。

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  • 台南市國際龍舟錦標賽，昨天依照古禮舉行龍舟點睛儀式。（記者劉婉君攝）

    台南市國際龍舟錦標賽，昨天依照古禮舉行龍舟點睛儀式。（記者劉婉君攝）

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