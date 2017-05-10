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〈南部〉咖車穀古早味 阿嬤再現好手藝

2017-05-10

〔記者王涵平／柳營報導〕念念不忘早年製作「咖車穀（麻花捲）」的日子，九十四歲阿嬤江鄭悅治昨日再現好手藝，親友鄰居一起學做古早好滋味，歡度感恩的母親節。

江鄭悅治的先生江春芳曾任職台糖新營總廠，離開糖廠後經營小本生意，江阿嬤因緣際會得到福州師傳授技藝研發製作咖車穀，在市場打開知名度後，遍銷全台，是早年台灣小朋友常吃的零嘴。

江鄭悅治的外孫南市議員李退之昨日在柳營代天院舉辦母親節活動，李退之請來外婆教大家學做「咖車穀」，幾位早年曾在江家打工過的朋友現在也升格為阿嬤，專程來探視江阿嬤，品嚐即將失傳的好滋味。

江阿嬤說，早年生意好時，阿公一天內開小貨車來回台北兩趟，雖然阿公過世多年，對於那段在柳營打拚的日子依舊念念不忘。

李退之說，小學時從新營國小下課後，會搭公路局普通車到柳營國小幫阿嬤做咖車穀，忙完再跟媽媽回新營，當時每搓一百條麻花可領到五毛錢工資，不少小朋友都做得很開心。

早年江家咖車穀串起柳營人的情感，李退之昨日陪阿嬤回到柳營，阿嬤的女兒江壽惠、江毓萍、江壽琴、江澄華、江純德及兒時老厝邊也一起搓咖車穀、話家常，氣氛溫馨。

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  • 念念不忘早年製作「咖車穀」的日子，94歲阿嬤江鄭悅治（左二）昨日再現好手藝。（記者王涵平攝）

    念念不忘早年製作「咖車穀」的日子，94歲阿嬤江鄭悅治（左二）昨日再現好手藝。（記者王涵平攝）

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