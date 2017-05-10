〈南部〉採棉絮製抱枕 畢業生傳承文化
2017-05-10
〔記者王涵平／東山報導〕特色小校吉貝耍國小今年有八位畢業生，依循傳統前往部落採集木棉棉絮，每位學生創作新詩，製成木棉抱枕，希望西拉雅文化傳承下去。
吉貝耍國小校長姜秋蘭昨日帶領畢業生前往部落採集木棉棉絮，也是第一次體驗的姜秋蘭說，西拉雅文化是學校的本位課程，每年的畢業生都必須自製木棉抱枕，並將寫下的新詩印在抱枕上，雖然少子化讓招生更為困難，但小校學生卻更能發展自己的特色，多元學習、適性發展，也吸引不少外地學子前來就讀。
西拉雅部落發展促進會理事長段洪坤每年都會帶學生觀察木棉樹的成長，他表示，吉貝耍國小應屆畢業生製作木棉抱枕已成重要傳統，透過親自手採木棉，填充木棉棉絮，枕套印有自行創作的新詩與照片，記住家鄉的文化，也將精神傳承給學弟妹。
吉貝耍國小學區有國內最完整的平埔西拉雅族部落，「吉貝耍」的西拉雅語即為「木棉」。段洪坤表示，木棉棉絮採集後，將由學生創作新詩，每年的詩作都流露出對自己生長土地文化的深刻情感。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
蜂蜜大減產剩1成 50年來最慘
蜂蜜今年因氣候異常，加上荔枝椿象嚴重，噴藥折損蜜蜂增一倍，花期又遇鋒面下雨，全國產量剩下一成多，尤以高市最慘，剩不到一成，台灣養蜂協會表示，…
網友回應
熱門新聞
- 文在寅自行宣布 當選第19屆南韓總統
- 川普突發聲明 開除FBI局長
- 葉門疑爆霍亂疫情 WHO：34死逾2000病
- 市值超過2億... 陳星夫妻被爆台北房產至少6間！
- 我的一票選總統 男神「照」得住
- 伍佰9月高雄開唱有海味 － 融合非洲旋律 打造花花世界
- 文在寅當選南韓總統 今天就職
- 〈生活停看聽〉老媽媽的搖籃曲
- 文化總會發展方向 以台灣文化優先
- 南韓大選開票結束 文在寅以41.1％得票率當選
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- 全大運》闖過生死關 桂金祥盼圓國手夢
- 〈旅遊的滋味〉澳底漁港風情
- 文在寅壓倒性勝選 選委會將正式公告
- 助台出席ＷＨＡ 美眾議員致函衛生部長
- 技嘉輕巧電競筆電 5公厘最窄邊框
- 〈愛情軍師團〉愛的電燈泡 阻愛不設限
- 三分神射D.格林 投贏浪花弟
- Fed準備縮表 中型銀行恐資金短缺
- 謝謝「愛冠宇打線」 累奪本季第1勝
- 朴海鎮Man扮特務 勾朴誠雄飄腐味
- 大學個人申請 錄取率59.62%、缺額1萬2039人雙創新高
- 【藝文短訊】 磺溪文學獎徵稿至6月15日止
- 世大運倒數破百 轉播車不足恐無法全面轉播
- 需在偏鄉綁約6年 醫學系公費生缺額21人
- 全大運》驚險「跆」金 莊佳佳只打60分
- 馬防部少將副指揮官 涉共諜案
- 李寶春精演新老戲 再現《趙匡胤》、《寶蓮神燈》
- 社論》蠻荒之力加速台灣背道而馳
- 董事長赴法演出有神助
- 全大運》與過世阿嬤有約 林家顥奪銀沒「跳」票
- 個資若落入中國 台灣不用作戰了
- 願會金正恩 文在寅志在兩韓對話
- 民眾不爽小英政策 一例一休居首
- 3年來首例! 太晚產檢 女回台產下愛滋寶寶
- 辱台撤職 郭冠英保住退休金？
- 「左肘怪怪的」 殷仔再跳過一次先發
- 王丹／【洛杉磯傳真】 歷史記憶是一種社會責任
- 林奕含父母壓力爆表 廖筱君通電話 林父近崩潰
- 寄養媽媽「下跪求吃飯」厭食少女終於張口
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉採棉絮製抱枕 畢業生傳承文化
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分