〈南部〉永康砲校遷建 創意設計園區動土
2017-05-10
砲校釋出訓練場
〔記者吳俊鋒／永康報導〕台南創意設計園區開發區段徵收案，昨天舉行第一期的開工典禮，市長賴清德率各界動土，正式宣告永康砲校的遷建進入新里程碑。
動土典禮在永康區東橋七路旁，賴清德感謝軍方以及各級民代的協助，尤其是前國防部長大力幫忙，是計畫能順利推動的關鍵。
賴清德指出，砲校位於永康鬧區，釋出後的空間規劃、運用，各界矚目，縣府時期就與國防部簽訂合作備忘錄，著手遷建事宜，但談了十年卻沒有進展，主要是關廟新校區的開發需七十億元，地方財力無法負擔。
一期明年六月完工
賴清德說，大台南升格後，一就任市長即帶著團隊北上拜會，尋求儘速解套的方法，當時高華柱獨排眾議，同意不需新砲校興建完成，可同步進行區段徵收，另外，也可分階段進行，讓地方政府的經費取得更方便，有效縮短開發時程，讓計畫順利推進。
創意設計園區位於永康砲校內，市政府與軍方合作，採區段徵收的方式推動，原址總面積為八十三．五一公頃，該計畫於一○二年由內政部核定，一○四年公告實施，公共工程以分區、分期辦理，首期十六．八七公頃，原為砲校的訓練場，軍方為配合開發期程先行釋出，讓工程可以順利展開，昨天舉行動土典禮，預計明年六月完工。
規劃專區與休憩空間
遷建案區內有公園、綠地、機關、停車場等公共設施，面積約四十一．五四公頃，公設比為四十九．七六％，其他則規劃創意設計園區專用區、經貿複合專用區、生活服務專用區等。
賴清德說，也將規劃比台南公園更具規模的大型公園，還有戶外展演場所及總圖書館，是市民生活遊憩、藝文休閒的好去處。
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