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〈南部〉南寧高中體育班 劉子毅允文允武 保送清大

2017-05-10

〔記者王俊忠、吳俊鋒、王涵平／台南報導〕大學申請入學放榜，公私立高中表現優異，其中南寧高中體育班畢業生劉子毅以獨招體育保送方式錄取清華大學體育系，是南寧羽球隊第二位進入頂尖國立大學的學生，相當難得。

校長李俊賢說，劉子毅從小學二年級立志加入羽球運動，高中經過一番波折進南寧高中羽球隊，投入陳宇昌教練麾下，在教練的嚴格要求下，每天不斷練習、加強基本技能，學業上也在班上名列前茅、允文允武，今年以優秀學、術科成績擊敗各校好手進入清大體育系。

南科實驗中學則有三人錄取台大，連同繁星推薦，已有四人上台大。校長林坤燦說，高中部今年有一百一十三位畢業生，在繁星計畫與個人申請方面，共五十六人錄取大學，其中四十人錄取國立，另外五十七人將力拚指考，預估還會有學生錄取台大。今年很多人的成績都可上台大，但尊重學生以興趣來選填志願，適性發展。

德光中學有兩人錄取高醫醫學系、一人高醫牙醫系、一人長庚中醫系，台、成、清、交、政共錄取廿一人，國立大學與醫學大學錄取六成以上。就讀海外大學部分，有七人錄取美國聖地牙哥等國外大學，一人申請英、美八所知名音樂學院皆上榜，選擇寇蒂斯音樂學院就讀，獲該校全額獎學金。

私立南光高中包括繁星及申請入學，錄取醫學、牙醫及獸醫系總計四人，國防及軍校生十三名，為大新營區之冠，錄取國立大學有一百六十八人次，個人申請則有四百五十人次上榜，總錄取率超過八成以上。

慈幼高工汽修科學生陳謄仲國中會考僅5C，歷經三年奮進，在科大繁星計畫如願錄取國立虎尾科大，實屬不易。

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  • 南寧高中體育生劉子毅（右）以體育保送方式錄取清華大學體育系。（圖：劉子毅母親提供）

    南寧高中體育生劉子毅（右）以體育保送方式錄取清華大學體育系。（圖：劉子毅母親提供）

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