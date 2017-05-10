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〈南部〉《大學申請入學放榜》南一中200人 上台成清交政醫

2017-05-10

〔記者王俊忠、王捷／台南報導〕大學申請入學放榜，台南一中共兩百人錄取台、成、清、交、政頂尖大學與醫學系，統計該校今年畢業生在申請入學、繁星計畫、奧林匹亞競賽管道錄取台、成、清、交、政與醫學系的則有二百一十五人，佔高三人數近三成，成績亮眼。原讀自然組的兩位學生張愷翔、高子翔跨組錄取台大法律系；考取成大醫學系的鄭伊斯，未來真的要被叫「鄭醫師」了！

錄取成大醫 鄭伊斯要當鄭醫師

南一中科學班的女學生鄭伊斯，學測七十五滿級分，申請錄取成大醫學系，伊斯母親是民德國中校長蔡美燕。蔡美燕表示，伊斯有兩位姊姊，兩姊姊名字都有伊字，伊斯出生後也是算命來命名，算出有伊字的只有伊斯一組名字，就採用了，並未從小設定要讓伊斯當醫師。

蔡美燕透露，取了這名字後遇到一些趣事，像伊斯感冒看病，醫師常會說：「你也是伊斯（醫師）啊！我也是。」伊斯也很喜歡這名字，許多親朋好友知道此名後，很容易就記住，意外成了這名字的優點。

伊斯與母親討論選讀科系時表示喜歡數理，但不知要走理工或醫學？蔡美燕建議女兒「理工，可走環境工程，救病重的地球；醫學則可以救人。」伊斯考慮後覺得救地球涉及層面太廣，己力不及，選擇從醫，意外踏上與自己名字諧音的醫師路途。

南女目前已有207人錄取國立大學

台南女中則有五人滿級分，兩人申請台大醫學系、兩人成大醫學系，另一人台大化工系，校方表示，目前大學錄取二百七十二人，其中國立大學二百零七人，成大四十三人佔最多。

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  • 台南一中今年升大學成績耀眼，各管道錄取台、成、清、交、政與醫學系的已有215人。（記者王俊忠攝）

    台南一中今年升大學成績耀眼，各管道錄取台、成、清、交、政與醫學系的已有215人。（記者王俊忠攝）

  • 台南一中科學班女學生鄭伊斯錄取成大醫學系，意外踏上醫師養成之路。（記者王俊忠翻攝）

    台南一中科學班女學生鄭伊斯錄取成大醫學系，意外踏上醫師養成之路。（記者王俊忠翻攝）

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