〈南部〉小英總統衫 女大生巧繡台灣

2017-05-10

〔記者蘇福男／燕巢報導〕小英總統除了一身褲裝，還能穿著什麼服裝？樹德科技大學流行設計系二年級學生曾沛宸，以屏東元素設計一款總統衫，軍綠色外套、褲子外加裙片，袖口和衣身後片繡有「台灣」地圖，當小英總統與外賓握手時即展現出來，巧思令人會心一笑！

曾沛宸參加屏東縣政府舉辦的「屏東衫／總統衫」競賽，拿下服裝設計第一名，獲得三萬元獎金和獎狀。

曾沛宸說，她設計的總統衫主要考量透氣、有彈性、穿脫方便，外套顏色為軍綠色，採立領設計，袖口和衣身後片繡有「台灣」地圖，並以黑線凸顯屏東位置，當外賓好奇詢問時，小英總統即可適時說明「我是出身屏東的台灣總統」！

由於小英總統不常穿裙子，曾沛宸設計總統衫褲子外加裙片，看似裙子，穿起來是褲子，款型俐落舒適，獲評審一致青睞。