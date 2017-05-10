〈南部〉全中運羽球金 李怡靜上中正大學運競系

2017-05-10

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市左營高中體育班三年級學生李怡靜出身單親家庭，母親曾是足球「國腳」，她卻愛上羽球，從屏東縣林邊鄉跨區到高雄苦練，月前角逐全中運冠軍戰，與同學林家戎攜手擊敗雄中，一舉奪得雙打金牌，昨天大學入學個人申請放榜，她再傳捷報，如願錄取中正大學運動競技學系，「雙喜臨門」！

李怡靜表示，她受到母親影響，從小愛運動，嘗試過足球、籃球、棒球、羽球、游泳、田徑等項目，最喜歡羽球快速飛行的速度感，國中加入羽球隊，國三曾榮獲全中運雙打第三名，這次攀上奪金顛峰。

不過，曾是亞洲青少年羽球錦標賽國手的李怡靜，未來目標不是專業運動員，而是體育行政公務員，盼在幕後協助運動員發展，她計畫參加高普考，並繼續進修，希望能取得碩博士學歷。

李怡靜強調，媽媽常以體育界前輩的角色支持、輔導她，為她心理建設，堪稱「輔導教練」，她很努力練球，也不偏廢課業，除了媽媽給的零用錢，她的生活費包括自己奮鬥得來的獎助學金及比賽獎金。