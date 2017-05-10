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〈南部〉八一氣爆裝置藝術模型 巡迴展示

2017-05-10

〔記者王榮祥／高雄報導〕紀念高雄氣爆，高市文化局將辦理「八一氣爆紀念裝置藝術」，五月將先推出決選作品說明會及系列作品模型巡迴展，讓民眾充分表達意見與凝聚共識。

5作品進入決選 舉辦說明會

石化氣爆撼動全台，事後獲國人、企業與國際踴躍支援與捐款，市府為感念各界幫忙，同時記取傷痛教訓，經衡酌氣爆區居民意見，預定以高市五權國小為據點設立紀念裝置藝術。

文化局說明，計畫經初選階段，邀請八組知名藝術家團隊設計，其中五件提案進入決選，為讓市民更了解作品，今天起辦理模型巡迴展示。

決選五作品及藝術團隊分別為禾磊藝術「曙光Dawn」、達達創意「隱沒之思、看不見城市的表意及其延伸」、顏名宏「記憶的漣漪、紀念八一氣爆的時間地景藝術計畫」、水岸藝術文化研發「天欲光矣」、杜象藝術「光的恆切面」。

五件作品模型將隨行動展示胖卡車進入社區巡迴宣傳及定點展示，第一梯次在三信家商校門口，十日到十五日每晚七點到九點，預計進行五梯次巡迴展，歡迎民眾參與。

首場決選作品說明會，將於十三日下午兩點在中正高工校門廣場進行，將邀請五作品的藝術家團隊到現場與社區民眾對話，期讓社區民眾充分了解紀念裝置藝術設置理念及目標，也讓作品可真正回應地方期待和發展。

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  • 文化局將辦理「八一氣爆紀念裝置藝術」，5月先推出決選作品說明會及系列作品模型巡迴展。（記者王榮祥攝）

    文化局將辦理「八一氣爆紀念裝置藝術」，5月先推出決選作品說明會及系列作品模型巡迴展。（記者王榮祥攝）

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