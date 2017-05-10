〈南部〉流感未退燒 高市同校10國中生染類流感

2017-05-10

〔記者方志賢／高雄報導〕時值春夏交替，早晚氣溫變化大，流感尚未脫離流行期，高市某國中十名學生同時出現類流感症狀，因應國中會考、大學指考來臨，衛生局提醒考生衝刺之餘，應做好預防保健，避免校園流感群聚感染。

籲考生注意預防保健

高市衛生局疾管處提醒，流感尚未退燒，依據疾管署監測資料，高市第十八週（四月卅日到五月六日）類流感急診四百六十七人次，門診就診五千二百九十七人次，比第十七週類流感急診四百四十六人次，門診就診五千二百四十四人次略增。

一月迄今，高雄市流感併發重症個案累計十九例，其中六十五歲以上八例、廿五歲到六十四歲七例、六歲到廿五歲三例、六歲以下一例，足見流感威脅不可小覷。

另近期高雄市校園流感群聚事件頻傳，日前某國中十名學生同時出現上呼吸道類流感症狀，衛生局呼籲學校落實環境清潔、呼吸道及咳嗽禮節、手部衛生等防護措施，以降低學生感染風險。

疾管處說，流感病毒的傳染力極強，人與人密切接觸的校園，最容易造成學生間互相傳播，因應國中會考、大學指考來臨，考生應注意預防保健，避免造成校園流感群聚感染。