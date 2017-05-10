〈南部〉蜂蜜大減產剩1成 50年來最慘

2017-05-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕蜂蜜今年因氣候異常，加上荔枝椿象嚴重，噴藥折損蜜蜂增一倍，花期又遇鋒面下雨，全國產量剩下一成多，尤以高市最慘，剩不到一成，台灣養蜂協會表示，「五十年最慘的一次」，有錢不一定買得到，預期蜂蜜行情看漲。

全國蜂蜜有高雄、台南、台中、南投四大產區，今年因氣候異常，龍眼、荔枝三月起進入花期，卻因太熱又無雨，打亂花序、延後花期，加上荔枝椿象嚴重，果農噴藥防治，造成蜜蜂中毒，折損率增加一倍，全國產量剩下一成多。

其中高雄產區最嚴重，占全台產量三分之一，經濟產值可達四億元，去年因三個颱風侵襲，造成龍眼樹受創，生長狀況不佳，今年幾乎沒開花，蜂農無花蜜可採，被迫北移中部取蜜，卻又遇鋒面下雨，打落盛開花朵，造成產量不到一成。

台灣養蜂協會有一千多名蜂農會員，理事長鄭金坤表示，近三年來氣候異常，造成蜂蜜連年歉收，去年還有五成，沒想到今年大減產，是五十年來最慘，純蜂蜜成搶手貨，價格上漲可以預期；前理事長、神農獎得主吳朝生則說「有錢不一定買得到」。

養蜂協會籲保護在地產業

鄭金坤指出，政府防治荔枝椿象，應提早於花期前，避免造成蜜蜂死亡，連帶影響產業發展，尤其國產蜂蜜連續三年歉收，進口蜂蜜採取低價搶市，要求政府不調降關稅，嚴格把關品質，保護在地養蜂產業，避免被進口蜂蜜取代市場。