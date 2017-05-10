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〈南部〉崁頂焚化爐砸2億大修 下週停爐

2017-05-10

兩爐輪流檢修 垃圾處理量大減

〔記者陳彥廷／屏東報導〕處理屏東縣垃圾的崁頂焚化爐，近年效率不彰，縣府一度擬與代操的台糖公司解約，經協商由台糖投入近兩億元進行大修，預計下週二動工，屆時垃圾處理量將大減，民眾擔憂恐爆發垃圾大戰。

九十一年起崁頂焚化爐由台糖代操二十年，但近年運轉效率每況愈下，去年停擺近百天，改善效率牛步，縣府原有意解約，經協商後現轉圜，台糖釋出善意出資大修，因數度流標延宕至五月才將動工。

縣府環保局證實下週二就會停爐大修，環保局表示，這次大修採場內兩爐輪流停爐方式檢修，翻修的幅度是有史最大，每爐預計維修三個月，期望維修後能以接近全新的燒化能力來處理縣內垃圾。

環保局長魯台營說，這次翻修以更新袋式集塵器、爐管、爐床、進料系統及煙道為主，該些組件因年久失修常「破管」，大修後預計能提高平均效率至滿載的九成。

枋寮掩埋場大爆滿 民眾超憂心

不過，屏東縣每天的垃圾量就近六百噸，明顯超過焚化爐能力，鄰近暫置垃圾的枋寮掩埋場已爆滿，更引來地方抗議「別再進場」，擔憂出現垃圾大戰。

環局：協調高市代燒民生垃圾

對此，環保局回應，每天約一百八十噸的事業廢棄物將協調廠商轉送同屬台糖營運、位於高雄專供事業廢棄物的焚化爐處理，民生垃圾則協調高雄市代燒，呼籲民眾落實垃圾減量。

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  • 枋寮掩埋場大爆滿，現有民生垃圾暫置在儲存坑上。（記者陳彥廷攝）

    枋寮掩埋場大爆滿，現有民生垃圾暫置在儲存坑上。（記者陳彥廷攝）

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