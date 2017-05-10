〈南部〉各逾百人上國立 屏中屏女成績佳

2017-05-10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕大學個人申請昨天放榜，屏東女中有一○六人上國立大學，並有兩名準台大生，屏東高中則有一百廿一位上國立大學，值得一提的是，私立美和中學今年在繁星與個人申請，創下百分之七十七的錄取率。

屏東女中統計，今年個人申請與繁星計畫錄取國立學校共一百卅七人，其中五人上台大。

屏中今年也有優異表現，個人申請及繁星共計一百六十三人錄取國立學校，包括兩人錄取台大，錄取國防醫學系的陳宗強、藥學系柯炤宇、公共衛生學系謝明翰、空軍官校飛行生余昌修等。